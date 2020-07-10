Итоги пандемии: российские школы на шестом месте в мире по качеству дистанционного образования

Страны большой двадцатки подвели итоги дистанционной учебы в школах. Что и говорить, последние месяцы занятий выдалось непростыми – и для учителей, и для детей с родителями. Однако, если отбросить эмоции, это было далеко не так плохо, как казалось в процессе.

Педагогам пришлось перестраиваться на новый лад, что называется, прямо на ходу. Благо, у многих были соответствующие навыки.

- Во всем мире лишь половина учителей уверенно используют современные технологии в обучении. В России же почти две трети педагогов уверенно применяют на уроках информационно-компьютерные технологии, - рассказал Андреас Шляйхер, глава Директората по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). – По итогам пандемии Россия входит в число 6 лучших стран по качеству проектной работы на уроках, использованию информационных технологий в школе и по взаимодействию в этих вопросах педагогов и учеников.

В большой плюс пошла и поддержка, которую педагоги оказывали друг другу. По этому показателю наша страна вошла в топ-20 в мире. Большинство учителей сумели оперативно освоить новые инструменты и активно делились новым опытом с коллегами. Но параллельно с этим всплыли и другие проблемы. Стало понятно, что даже самые современные гаджеты и интернет не заменят живого человека - неравнодушного учителя. А перегруженность учебных программ больше просто нельзя игнорировать! И это не только наша беда:

- Мы поняли, что всю эту учебную программу невозможно охватить цифровыми методами обучения, - рассказал на внеочередной Встрече министров большой 20-ки представитель Португалии Коста Жоао, госсекретарь по вопросам образования. - Стало ясно, что и при очном обучении у нас не получается правильно и должным образом донести этот материал, что наша дидактика устарела. В этом смысле пандемия оказалась увеличительным стеклом, которое показало все наши проблемы, как на ладони.

По сравнению с ситуацией в других странах, российские школы оказались даже более готовыми к дистанту. А многие наши онлайн-сервисы вовсю использовались иностранными школьниками (может, поэтому они периодически подвисали?). Например, оказалось, что портал Российской электронной школы в пандемию привлёк учащихся из 70 стран. И не только с постсоветского пространства, но и европейских:

- На Мальте в пандемию наши школьники учились с использованием Московской электронной школы, это было в рамках проекта между Мальтой и Россией, - отметил Кеннет Велла, Председатель комитета по обеспечению качества в Национальной комиссии по дополнительному и высшему образованию Республики Мальта.

Оценили международные эксперты и другие российские инициативы - например, волонтерские проекты, благодаря которым почти 500 тысяч школьников и 80 тысяч преподавателей получили компьютеры и другие девайсы для занятий. А идею с трансляцией уроков по телевизору взяли на карандаш многие страны:

- Мы впервые увидели, как на самом деле выглядит цифровое неравенство, - рассказал Алехандро Тиана, заместитель министра образования Королевства Испании. – Чтобы обеспечить доступ к онлайн-занятиям малоимущим ученикам, мы стали сотрудничать с компаниями связи и производителями устройств, чтобы предоставить детям компьютеры и интернет. А часть уроков, для детей от 6 до 12 лет, транслировалась по национальному телевидению.

Однако, главное, что выявила пандемия - это большой вклад родителей в образование своих детей. Несмотря на стрессовую ситуацию и внезапность нагрузку, многие взрослые пришли на помощь школе и взяли на себя многие аспекты образовательного процесса:

- Этот кризис заставил людей работать вместе и помогать друг другу, - уверен Андреас Шляйхер. – И в результате в России, как и во многих странах, образование вышло на новый уровень сотрудничества.

А КАК У НИХ

Как пережили коронавирус школы других стран

В Китае, Турции, Франции, Испании, Португалии уроки транслировались по телевидению.

В США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Казахстане, и Индонезии отменили выпускные экзамены. Вместо этого школьникам рекомендовали выставить среднюю оценку на основе текущих работ и проектов.

В Сингапуре школы стали открываться лишь со 2 июня, и поэтапно, чтобы обезопасить детей. А местные учителя всерьёз задумались об обновлении устаревшей школьной программы.

В Испании ситуация осложнилась тем, что система образования там децентрализованная, и каждый регион по-своему управляет школами. Местному министерству пришлось экстренно координировать все решения и создавать единую образовательную платформу для дистанционной учебы.

В Португалии работникам социальных служб дано было отдельное указание следить за малоимущими семьями и их детьми. И оказалось, что жалоб от таких семей в период карантина стало гораздо меньше, чем до карантина.

В ОАЭ была объявлена летняя четверть, чтобы школьники могли нагнать материал и отработать его получше. А местные чиновники задумались над гибридной системой, при которой дети могли бы часть знаний получать онлайн из дома, а не сидя за партой.