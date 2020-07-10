Условия возобновления международного авиасообщения: Голикова рассказала, когда начнутся полеты за границу

После 15 июля правительство начнет обсуждать возможное возобновление международного авиасообщения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.

По ее словам, обсуждение возобновления международного авиасообщения стало возможным благодаря тому, что в России уже длительное время снижается заболеваемость коронавирусом.

Полеты будут возобновлены в те страны, где рост числа заразившихся ковидом не превышает в среднем 1 процента в сутки и где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей.

Список стран, в которые возобновляются рейсы, будет корректироваться каждые две недели. По словам Голиковой, власти будут оценивать эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах и в соответствии с этим вносить в список изменения.

Также решено отменить карантин для иностранцев, прилетающих в нашу страну. Но при одном условии: за 72 часа до прилета им нужно будет сдать анализы на коронавирус.

- Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Россию. Въезд также будет разрешен при наличии медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G, - сообщила Голикова.

Изменится карантинный режим и для вывозных рейсов из-за границы, которые пока сохраняются. Как рассказала Голикова, для россиян, приезжающих из стран, где эпидситуация неблагополучна, 14-ти дневный карантин может быть сохранен в случае, если у них нет теста на ковид. Тогда приезжающих на три дня поместят в обсерватор и возьмут там анализы. Если же у въезжающих есть «свежий» отрицательный тест на ковид, то они смогут свободно следовать до места своего жительства.