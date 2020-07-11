Церемония вручения премии по фигурному катанию ISU Skating Awards 11 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Впервые в истории фигурного катания 11 июля пройдет вручение "Оскара" в этом виде спорта. По итогам прошлого сезона будет раздача наград на церемеонии ISU Skating Awards 2020. Некоторое время назад были названы кандидаты на победу в каждой из номинаций. Главное событие на том этапе - это отсутствие в тройках лучших олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Вместе с тем, за лучший костюм будет сражаться Евгения Медведева, а в битве тренеров ожидается противостояние между Этери Тутберидзе и Брайаном Орсером.

Номинация «Лучшая программа» ISU Skating Awards 2020

Евгения Медведева (Россия), Кевин Аймо (Франция), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

Номинация «Лучший тренер» ISU Skating Awards 2020

Этери Тутберидзе (Россия), Рафаэль Арутюнян (США), Брайан Орсер (Канада).

Номинация «Самый ценный фигурист» ISU Skating Awards 2020

Нэтан Чен (США), Юдзуру Ханю (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

Номинация «Лучший хореограф» ISU Skating Awards 2020

Ше-Линн Бурн (Канада), Мари-Франс Дюбрей (Канада), Лори Николь (Канада).

Номинация «Лучший костюм» ISU Skating Awards 2020

Анна Щербакова (Россия), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Юдзуру Ханю (Япония).

Номинация «Лучшая новичок» ISU Skating Awards 2020

Алена Косторная (Россия), Александра Трусова (Россия), Ю Ен (Южная Корея).

Отдельно будет дана награда "За вклад в развитие фигурного катания". Номинантов по ней не было названо.

Премия ISU Skating Awards 2020 – это новая премия в фигурном катании. Изначально церемеония должна были пройти после чемпионата мира 2020 года в канадском Монреале. Но турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. И теперь награды будут вручены в онлайн-формате.

Церемония пройдет в прямом эфире. Прямая онлайн-трансляция пройдет на ютуб-канале ISU 11 июля, начиная с 17:00 по московскому времени.

ISU Skating Awards 11 июля 2020 .