2020-07-10T21:24:17+03:00
Политика

Жириновский рассказал, кто просил Фургала возить коробки с деньгами в Москву

Политик отметил, что так в Хабаровске делали раньше [эксклюзив kp.ru]
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Жириновский сказал, что эта фраза промелькнула во время их разговора с ФургаломЖириновский сказал, что эта фраза промелькнула во время их разговора с ФургаломФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Политик Владимир Жириновский сделал сенсационное признание. Хабаровского губернатора Сергея Фургала заставляли возить коробки с деньгами в Москву. На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Такие слова должны быть подкреплены доказательствами. В противном случае, те, кто упоминался, могут за себя заступиться в рамках действующего закона...». В эфире Радио «КП» Жириновский попытался подтвердить свои слова.

- Доказательства одни. Прежняя администрация (хабаровская, - ред.), сотрудник аппарата, он подошел к Фургалу, когда он уже в должность вступил, сказал, что надо вот собрать коробочку с деньгами, - пояснил политик. - И он отвезет в Москву, как это делал, может, раз или два раза. Поэтому надо найти этого чиновника. В Хабаровске - вот они могут сказать что-то.

Жириновский сказал, что эта фраза промелькнула во время их разговора с Фургалом.

- Я его расспрашивал, как дела идут, на него начались гонения. Он перечислял проблемы, которые возникли у него. И как-то он сказал, что вот чиновник ко мне пришел, фамилию не стал называть, сумму не стал называть. Вот обратился к Фургалу, чтобы он тоже бы выделил какие-то средства, - поделился он.

- Это взятка, получается? - уточнил журналист «КП».

- Нет, это не взятка, это дань. В свое время в советский период из Ташкента, из Тбилиси просто везли и все. У них даже не просили. Это как бы уважение. И я сказал Фургалу: ни копейки никому! Но вот такой намек ему со стороны чиновника прошлого аппарата был. Я это говорю со слов Сергея Ивановича. Ко мне с этим никто не обращался, а я пытался только помочь губернатору. Где-то у него это проскочило, - ответил Жириновский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца

Напомним, что губернатора Хабаровского края задержали чуть больше суток назад прямо у здания администрации края. Сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Хинштейн: «Фургал на учете в МВД с 90-х за связь с оргпреступностью. Но - по закону - имел право избираться»
Глава Комитета Госдумы по информполитике - нашему обозревателю Александру Гамову - о том, почему человек с «криминальными связями» так долго находился в эшелонах власти
Алексей Нечаев, партия «Новые люди»: Самозанятым и государству нужно друг другу поверить
Самозанятые должны поверить, что государство видит в них партнеров. Для этого нужно удвоить минимальную планку налогообложения тем, кто зарабатывает на жизнь своим трудом без наемных работников. С такой инициативой выступает молодая партия «Новые люди»
Новости 24
В России на коронавирус протестировали уже 13% населения
В игре Far Cry 6 сыграет звезда сериала "Во все тяжкие"
Сотрудники Amazon обязаны удалить приложение TikTok или потеряют доступ к своей почте
Бой Петр Ян - Жозе Альдо UFC 251 12 июля 2020: опубликовано видео дуэли взглядов
Анна Попова сообщила об успешном завершении доклинических испытаний вакцины от коронавируса
Церемония взвешивания UFC 251: Петр Ян и Жозе Альдо уложились в нормативы
Эрдоган сообщил, когда начнётся поклонение мусульман в Айя-Софии
Путин: Защищая свои интересы, мы не должны выглядеть как придурки
В ВОЗ призвали принимать гидроксихлорохин только под контролем врачей
ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выставке «Всероссийский день поля – 2020» подвел итоги посевной кампании
В МИД России заявили, что иск Нидерландов в ЕСПЧ по по делу MH17 затруднит поиск истины
Россия ждёт от Украины официального заявления о позиции по Минским соглашениям
Тарифы на связь в России за год выросли на 4%
Росавиация разработала план возобновления международных перелётов
Действие просроченных водительских прав продлили до конца года
Голикова: Разработка российской вакцины от коронавируса идёт по графику
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению рейса МН17
В МИД России заявили, что Москву не уведомили об иске Нидерландов в ЕСПЧ по делу МН17
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
В Греции нашли дерево возрастом 20 миллионов лет
Сотрудники Московского метрополитена остановили на входе вооруженного человека
Россия 15 июля начнёт переговоры о возобновлении международных перелётов
Неизвестные сообщили о минировании высотки МИД России
Росстат назвал число погибших от коронавируса в России за май