Жириновский рассказал, кто просил Фургала возить коробки с деньгами в Москву

Политик Владимир Жириновский сделал сенсационное признание. Хабаровского губернатора Сергея Фургала заставляли возить коробки с деньгами в Москву. На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Такие слова должны быть подкреплены доказательствами. В противном случае, те, кто упоминался, могут за себя заступиться в рамках действующего закона...». В эфире Радио «КП» Жириновский попытался подтвердить свои слова.

- Доказательства одни. Прежняя администрация (хабаровская, - ред.), сотрудник аппарата, он подошел к Фургалу, когда он уже в должность вступил, сказал, что надо вот собрать коробочку с деньгами, - пояснил политик. - И он отвезет в Москву, как это делал, может, раз или два раза. Поэтому надо найти этого чиновника. В Хабаровске - вот они могут сказать что-то.

Жириновский сказал, что эта фраза промелькнула во время их разговора с Фургалом.

- Я его расспрашивал, как дела идут, на него начались гонения. Он перечислял проблемы, которые возникли у него. И как-то он сказал, что вот чиновник ко мне пришел, фамилию не стал называть, сумму не стал называть. Вот обратился к Фургалу, чтобы он тоже бы выделил какие-то средства, - поделился он.

- Это взятка, получается? - уточнил журналист «КП».

- Нет, это не взятка, это дань. В свое время в советский период из Ташкента, из Тбилиси просто везли и все. У них даже не просили. Это как бы уважение. И я сказал Фургалу: ни копейки никому! Но вот такой намек ему со стороны чиновника прошлого аппарата был. Я это говорю со слов Сергея Ивановича. Ко мне с этим никто не обращался, а я пытался только помочь губернатору. Где-то у него это проскочило, - ответил Жириновский.

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