Больной раком Олег Тиньков показал фото пересадки костного мозга

Банкир Олег Тиньков десять месяцев борется с онкологией. Миллиардер перенес несколько курсов химиотерапии, а на днях ему сделали пересадку костного мозга в Лондоне. Теперь миллионеру предстоит длительная реабилитация.

Олег Тиньков рассказал о том, как он прошел трансплантацию костного мозга. "У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре два километра. Но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал он в блоге под фото.

На нем банкир предстает на больничной койке и с катетором в руке. "Хочу развеять стереотипы о пересадке костного мозга. Это всего лишь переливание крови, как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают. Смотри на фото - это и есть пакетик КМ", - сообщил Тиньков.

Он рассказал, что, как только пойдет на поправку, планирует открыть благотворительный фонд для помощи больным онкологией. "Но это потом, пока Господи, помилуй", - написал он.

olegtinkov Не хотел делать из своеи странице историю болезни тут. Но получаю кучу звонков и писем с вопросами, как я прошел трансплантацию костного мозга

Напомним, Олег Тиньков в марте 2020 года сообщил, что у него рак крови. "У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре. Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь", - сообщал 52-летний банкир.

В апреле стало известно, что бизнесмен покидает пост главы совета директоров "Тинькофф банка". Права владения акциями он передал в семейный траст 19 марта. "К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно", - писал банкир в блоге.

olegtinkov К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно

По его словам, рак крови ему диагностировали российские врачи. после этого он отправился на лечение в Германию. «В клинике меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на два сепсиса и еще кучу «побочек». Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось", - подчеркнул миллиардер.

olegtinkov Мое самое любимое шампанское

Банкир заверило, что шансы на выздоровление у него есть. Хотя впереди непростые месяцы. "Я буду бороться. Молюсь Господу, он меня спас и сохранил", - резюмировал миллиардер.