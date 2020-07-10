«По дому бегают крысы. Сыр, конфеты - по праздникам» - это приговор?

В Думу наконец-то внесли законопроект о том, что забирать детей из семьи без предписания суда можно только в тех исключительных случаях, когда есть риск смерти.

Сейчас по факту детей забирают из семей за бедность. Добрая половина наших битв в проекте 'Не один на один' — про это.

Нас убеждают, что, если течет крыша, в холодильнике нет яблок, а в ванной — плесень, ребенка надо разлучить с родителями.

И действительно, вы забрали бы ребенка из семьи, если:

- в доме нет водопровода, отопления, кухни и унитаза;

- по дому бегают огромные крысы;

- дети спят в сырой комнате с плесенью на стенах на списанной солдатской двухэтажной кровати с продавленной сеткой;

- сыр, конфеты и колбаса в доме бывают по праздникам, основная еда — картошка, селедка, куриные шеи и другие недорогие продукты;

- вода есть только в уличном кране, который летом пересыхает, а зимой перемерзает;

- туалет — на улице, выгребная яма, одна на несколько семей;

- в том же дворе живут наркоманы, иногда варят черняшку прямо при детях?

Если вы ответили 'да, надо забрать' — вы только что лишили счастливого детства меня. Оригинал записи в телеграм-канале автора.