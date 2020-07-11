Будет ли в России новая деноминация рубля

У народа слишком много денег. В буквальном смысле – недавно Центробанк отчитался, что на руках у населения 12,42 триллиона рублей. Это рекордная сумма!

Исправить это предложил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Рецепт он взял из 90-х – провести деноминацию. Причем из расчета 100 к 1. То есть то, что сейчас стоит 100 рублей, будет стоить всего лишь целковый. Правда, и те, кто получает 30 тысяч в месяц, обнаружат, что теперь их зарплата – 300 рублей.

По словам эксперта, у такого решения одни плюсы. В обращение вернутся копейки, курс доллара в этих самых копейках и будет выражаться. Квартиры перестанут стоить миллионы, а доверие народа к рублю только усилится. Есть, мол, тут такой психологический эффект: когда понимаешь, что нужно накопить на собственное жилье миллионов 5, руки опускаются. А, скажем, 50 тысяч выглядят вполне подъемной суммой.

Кроме того, как заявил Разуваев в интервью газете "Ведомости", сейчас для такого маневра самое подходящее время. Проводить деноминацию нужно при низкой инфляции. А у нас, по официальной статистике, цены растут на каких-то 3%.

Впрочем, далеко не все эксперты разделяют реформаторский пыл Разуваева.

- Идея деноминации совершенно не отвечает текущим реалиям, - заверил «Комсомольскую правду» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. – Это не решит проблему резкого роста объема наличности в обращении. Нужно воздействовать на первопричину этого явления – на теневую занятость. К тому же, мы находимся только в начальной точке экономического кризиса.

Кроме того, многие эксперты указывают на то, что люди, наученные горьким опытом (см. ИСТОРИЮ ВОПРОСА), благих намерений не поймут. Новости о деноминации приведут к панике и массовой скупке долларов и евро. Курсу рубля это точно не поможет.

- Инфляция в большей или меньшей степени есть, значит, покупательная способность мелких денег постепенно падает. В этом смысле деноминация оправдана, - сказал в эфире Радио «КП» экономист Сергей Хестанов. – Другое дело, что если уж это делать, то когда экономика полностью восстановится от кризиса, а люди будут спокойны. Думаю, в скором будущем ждать запуска деноминации не стоит.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В теории в деноминации нет ничего плохого. Просто страна договаривается, что теперь все стоит в 100 или в 1000 раз меньше. Но в России далеко не всегда все проходит так гладко.

В народной памяти надолго осталась так называемая павловская реформа 1991 года, хоть она и не была деноминацией. Но власти во главе с премьер-министром СССР Валентином Павловым придумали такие условия, в которых паника была бы неизбежна: старые купюры обменивали на новые всего 3 дня, с банковского вклада новыми купюрами выдавали максимум 500 рублей, так еще и за пару недель до старта обмена тот самый Павлов заверил граждан, что никакой реформы не будет. Реформа, которая заключалась в обмене крупных купюр на такие же нового образца, ставила своей целью сократить объем денег у населения. В позднем СССР наблюдался тотальный дефицит, так что купить на них все равно ничего было нельзя. За счет эффекта неожиданности из обращения изъяли 14 млрд наличных рублей, а сразу после реформы по всей стране установили новые цены – в 3 раза больше прежних. Мягко говоря, стабильности государства это не способствовало.

Примерно так же – с помощью эффекта неожиданности - планировали провести реформу 1993 года, когда обменивали советские рубли на российские. Процедуру ограничили по времени, да еще и назначили ее на период отпусков. Правда, столкнувшись с народным недовольством, сроки все-таки продлили. А вот максимальную сумму для обмена все-таки установили – 100 тысяч рублей. Кстати, именно о денежной реформе 1993 года тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин сказал фразу, ставшую крылатой: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

А вот последняя на настоящий момент деноминация, состоявшаяся в 1998 году, прошла довольно цивилизовано. Обменять купюры можно было в течение 4 лет, да и народ был рад вернуться к привычным ценам: 50 рублей, а не 50 тысяч.