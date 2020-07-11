Анна Седокова впервые за полгода увидела дочь

Певица Анна Седокова с гражданским мужем и сыном прилетела в отпуск в США не случайно. В Америке живет ее младшая дочь – по решению суда место жительство девочки определено с отцом. Седокова из-за пандемии, ограничения полетов смогла увидеть дочь впервые, спустя почти полгода разлуки. В конце июля Монике Чернявской исполнится девять лет, и Анна всегда стремится проводить день рождения с ребенком.

Моника (или как ласково называет ее Анна - Мо) родилась во втором браке Анны с бизнесменом Максимом Чернявским, который проживает в Америке. Максим через суд добивался того, чтобы их общий с Седоковой ребенок жил с ним. Девочка посещает школу в Лос-Анджелесе, а Анна периодически прилетает в США, чтобы встречаться с Моникой.

До пандемии Анна со старшей дочкой Алиной, сыном Гектором и Моникой отдыхали на курортах. Певица постоянно общается с Мо по видеосвязи. Все вопросы по воспитанию ребенка родители по решению суда решают сообща. Борьба за дочь была долгой – Седокова потратила миллионы на американских адвокатов (за час работы певица платила $700). Чернявский из-за прежних обид хотел лишить экс-жену родительских прав, доказывая в суде: мол, из-за звездного образа жизни она не может быть хорошей матерью. В итоге, по решению суда, Моника живет и учится в США, а летом ребенок проводит три недели с папой, а остальное время с мамой. Привозить ее в Россию Седокова не может. Сейчас у Седоковой и Чернявского хорошие отношения. У Максима новая семья – жена, дочь.

Анна Седокова с гражданским мужем Янисом Тиммой носит в Америке вот такие маскиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Седокова отдыхает в Майами с Моникой, сыном Гектором и Янисом Тиммой. 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма крутит любовь с Седоковой уже год. В Москве они живут вместе – у Яниса через год истекает контракт с баскетбольным клубом «Химки», куда дальше его «забросит» контракт пока неизвестно. Седокова отлично проводит время, и делится наблюдениями: «В Америке все ходят в масках, это удивительно – ведь у нас никто! Маски даже на совсем маленьких детях». Анна рассказывает, что столики на летних верандах, лежаки на пляже стоят на расстоянии двух метров друг от друга. А на веранде даже до столика не разрешат дойти без маски. Кстати, Анне Седоковой запрещено размещать фото и видео Моники в социальных сетях.

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