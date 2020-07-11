"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все

«Москва- вон! Москва – вон!» - многотысячно и отчаянно кричал Хабаровск, складывая большой смачный кукиш в направлении столицы.

В этот момент центр города блаженствовал в радостном параличе. Сладкий миг первых минут народных волнений, когда вокруг царит веселый одушевляющий бардак. Полицейские безропотно помогают демонстрантам перекрыть движение. Автомобилисты, запертые в пробки, как будто рады бунтарскому плену и приветственно гудят. Все улыбаются и кричат странные вещи...

Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за всеФото: Владимир ВОРСОБИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789902" frameborder="0"></iframe> Владимир Ворсобин о митинге в Хабаровске: Люди прорвались на огороженную площадь.Владимир ВОРСОБИН

В этот момент объект критики – Москва, мирно спала. На другом конце Земли в свои 4 часа утра. И от чего бунтует Дальний Восток по своему обыкновению не понимала.

Честно говоря, и я, грешным делом, недооценил Хабаровск, уже подумывая о его капитуляции.

Ой, зря!

Еще сутки назад, казалось, город смирится с арестом своего популярного губернатора Сергея Фургала. Причем по причине самой обыкновенной. По русской смиренной традиции - легче проглотить обиду, поворчать, и в решении - подставлять ли под полицейские дубины спину или мудро дождаться решения справедливого российского суда, выбрать очевидное...

Центр Хабаровска был полностью парализованФото: Владимир ВОРСОБИН

А тут - на тебе!

В 11.30 по местному времени, за полчаса до момента «Х», о котором перешептывался весь хабаровский интернет, город вдруг заголосил.

Засигналили тысячи машин, создавая эффект воздушной тревоги. У площади Ленина на этот момент уже творилось черт знает что.

Хабаровск вышел на улицыФото: Владимир ВОРСОБИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789904" frameborder="0"></iframe> "Город весь гудит. Хабаровск по-настоящему огрызнулся": Владимир Ворсобин передает с улиц Хабаровска.Владимир ВОРСОБИН

«МОСКВА ВСЕГДА НАС НЕДОЛЮБЛИВАЛА»

Власти накануне перекрыли площадь турникетами, объявив что ее срочно надо продезинфицировать от ковида.

Люди просто аккуратно убрали ограждение и направились к зданию краевого правительства.

Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора превратился в в протест против неуважения центром самой дальней окраины страныФото: Владимир ВОРСОБИН

Через 15 минут количество митингующих удвоилось, они своей нарастающей массой стали заполнять соседние дороги, несчастных полицейских, сиротливо стоящих среди демократического шторма, просто вежливо обходили.

А потом случилось неизбежное – митинг превратился в гигантскую змею-колонну, которая неспешно двинулась в сторону Амура. В обрамлении уже окончательно запертых у обочины машин, сигналящих что есть мочи...

Солнце. Ни ветерка. Гуляем. Кричим.

Еще сутки назад, казалось, город смирится с арестом своего популярного губернатора Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН

По пути веду психологические беседы с «одноколонниками».

- Понимаю, вы злы из-за ареста Фургала, - говорю я пареньку в маске (хвала ковиду, анонимно бунтовать теперь очень удобно), когда он снова выпалил «Москва вон!». - Но Москва-то в чем провинилась?

- Да все себе тащите, - буркнул он. - Ничего нам не оставляете. Заводы, рыбу, лес. Хороший губер был Фургал и того вы утащили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789905" frameborder="0"></iframe> Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

- Вы, москвичи, наглые, высокомерные, – сказал кто-то за спиной.

Поворачиваюсь.

Местные власти, похоже, не рискуют ничего предприниматьФото: Владимир ВОРСОБИН

- Не ты, конкретно, старик, – неловко улыбается мужичок. - Ты, я вижу, в норме. Но Москва всегда нас недолюбливала. Вот, к примеру дочь моя сдает ЕГЭ и выясняется, что для Дальнего Востока задачи сложнее, чем для Питера и Москвы. Справедливо?

- Или вот смотри, - атакует меня следующий хабаровчанин. - Почему, думаешь, за Фургала так народ встал? А потому что у нас наконец-то появился нормальный губер. Я рыбак. И уж я-то знаю, что при Шпорте (предыдущий глава края, – В.В.) рыбы в реках не было. У нас в магазинах рыба исчезла! Потому что весь лиман выкупили московские крупные фирмы, и все выгребли под чистую. Спасибо Фургалу, он разогнал эту шайку и рыба появилась.

- И дороги стали делать нормально, – поддакнул кто-то.

- И чиновников сократил, – вздохнул третий. - Ну чего вы, в Москве, в нас вцепились? Почему жить нам не даете?!

Традиционно «агорой» в Хабаровске становится площадь им. Ленина, именно туда с утра потянулись людиФото: Владимир ВОРСОБИН

А ЕСЛИ ОН ВСЕ-ТАКИ УБИЙЦА?

В этот момент демонстрация растянулась по всему Хабаровску так, что голова рисковала догнать свой собственный хвост.

«Сво-бо-ду! – требовал Хабаровск. - Сво-бо-ду!»

Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу»Фото: Владимир ВОРСОБИН

А я тихо подбирался к самому больному вопросу о Фургале.

- А если он убийца... – задумчиво повторил мой новый знакомый, Семен, густо покрытый модными наколками. Он начал было как все: «А почему ждали 15 лет», но я это терпеливо переждал.

- И все-таки, – твержу упрямо. - Да, может, Москва и сфальшивила, может, придержала папочку до лучших времен. Да, Москва окаянная, играет в иезуитские игры – закрывая глаза на воровство своим и не прощая чужим. Но ты, Семен, представь – а если твой любимый губер реально убийца?

- Тогда да, тюрьма, — это будет справедливо, - расстроенно кивнул он. – Вот только как можно твердо доказать, что было 15 лет назад? И кто докажет так, чтоб я поверил?

- Суд.

- Наш, российский суд?!! – засмеялись все вокруг, и как-то вдруг охладели ко мне. Дескать, все понятно – москвич...

Ни одна из акций в поддержку губернатора, прошедших в эти дни, не была официально разрешенаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

«ВЫ КАК БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Торжественно обошли весь город...

- Мам, а почему мало полицейских? Я видела в интернете, таких как мы бьют, – сказала девочка маме.

- Потому что мы хорошие люди – засмеялась мама, - Мы прогуливаемся, не озоруем, ведем себя прилично. А дядя полицейский тоже хотел бы с нами погулять, но ему форма мешает...

От такой наивности потеплело в душе.

Ну как скажешь этим двум детям – не разгоняют, потому что губернатора в крае нет, а брать на себя ответственность – дураков тоже. Вот пришлют нового – тогда, наверное, сразу будет, как и положено на Руси.

... и так дошли, пройдя по кругу, вернулись к зданию правительства. Где митинг покипел-покипел. Поругал Москву. Собрал подписи под петицией. И прекратился, как тропический ливень – сам собой.

Я побаивался, что митингующие возьмут (ну коль все теперь можно) и здание правительства, которое никто не защищал.

Горожане инстинктивно собрались у памятника ЛенинуФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Но не взяли. Да и зачем?

Ведь само хабаровское правительство вдруг обратилось к незаконной манифестации с изумительным для современной России посланием:

«Уважаемые жители Хабаровского края!

Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны.

Все началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с бессмертным полком.

Самодельные, на скорую руку сделанные плакаты перемежались с отпечатанными листовками и наклейкамиФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой – не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит.

Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам».

Хабаровск, продемонстрировав Москве свою силу, успокоился.

В инстаграме Сергея Фургала шла прямая трансляция событий на площади

А я продолжил изучать – в чем все-таки обвиняют Фургалу.

Ведь уголовное дело возникло именно здесь, в славном бандитском Хабаровске начала 2000-х, с его законниками, воровским общаком, Крабом, Пряником и странным выстрелом у Кировского РОВД.

Продолжение следует

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789890" frameborder="0"></iframe> Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу».На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политикиВладимир ВОРСОБИН

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