2020-07-11T12:34:44+03:00
Общество

Главный вопрос перевала Дятлова: Установлено, как располагались палатки погибших туристов

Эксперт рассказал о двух главных темах для исследования в рамках дела гибели группы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Андрей Курьяков показал на пресс-конференции, как были расположены палатки девяти туристов группы ДятловаАндрей Курьяков показал на пресс-конференции, как были расположены палатки девяти туристов группы ДятловаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперт-юрист Андрей Курьяков в ходе пресс-конференции в редакции "Комосомольской правды" заявил что перед экспертами, проводящими проверку по делу о гибели группы Дятлова, стояло два ключевых вопроса. Первым стал вопрос о том, какая погода была на месте трагедии, случившейся первого - второго февраля 1959 года, поскольку эти места не имеют метеопокрытия, и это стало сложнейшей задачей. Вторым вопросом оказалось определение местонахождение палатки.

Андрей Курьяков также показал на пресс-конференции, как были расположены палатки девяти туристов группы Дятлова, погибших в 1959 году на безымянном перевале по невыясненным до сих пор обстоятельствам.

Экспертизу провела группа из 12 прокуроров по инициативе журналиста "Комсомольской правды" Натальи Варсеговой. Проект, посвящённый трагедии перевала Дятлова, опубликован на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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