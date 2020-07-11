2020-07-11T12:46:04+03:00
Экономика

Михаил Делягин: «Проводить сейчас деноминацию - это трата сил, времени и денег, которая ничего полезного не даст»

Известный экономист рассказал, почему нам сейчас не нужно убирать нули с купюр
Владимир НИКОЛАЕВ
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Обозреватель «Радио КП» Михаил ДелягинОбозреватель «Радио КП» Михаил ДелягинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперты вдруг заспорили: нужна ли стране деноминация. То есть, проще говоря, отсечение парочки нулей на купюрах. Стоил мобильник для бабушки 5 тысяч рублей, а станет 50. Правда, и пенсия при этом с 15 тысяч упадет до 150 рубчиков. Надо ли нам это — мы спросили у директора Института проблем глобализации экономического обозревателя «Радио КП» Михаила Делягина.

- При сохранении цен и доходов от деноминации никому не жарко, не холодно. А что в ней хорошего?

- Удобнее считать. Если говорить об отсечении двух нулей, например, то копейки появятся. Рубль превратится в копейку. Появятся копейки — некоторые люди почувствуют себя более уверенно, потому что они помнят, что копейки были при советской власти, когда они жили хорошо. Но магазинам, которым придется возиться с металлическими деньгами больше, чем сейчас, станет хлопотнее.

- А это приведет к подорожанию?

- Чисто математически не должно… Но на практике может привести. За счет округления — конечно, округлять будут в большую сторону. Ну и за счет корыстного, назовем это так, округления. Например, какие-нибудь орехи, сыр, мясо, которые стоят сейчас примерно 1000 рублей за килограмм — у торговцев, думаю, не поднимется рука продавать их за десятку.

- А на экономике страны это как скажется?

- Вообще, деноминацию нужно проводить в условиях стабильности, когда понятно, что дальше все будет хорошо. А делать это сейчас, когда впереди возможна дезорганизация всей мировой экономики, когда ожидается вторая волна коронавируса, обострение ситуации в США - это может обрушить мировые рынки. При этом у нас неважный платежный баланс, мы заработали очень мало валюты во 2 квартале. У нас сейчас едва ли не самый низкий приток валюты за последние 17 лет. Так что сейчас совсем не время проводить деноминацию. Это трата сил, времени и денег, которая ничего полезного не даст. Вспомните 98-й год. Провели деноминацию, ввели копейку, а потом грянул дефолт. Вот посмотрите в Японии — страна живет с большими цифрами и никого это там особо не беспокоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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