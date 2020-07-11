Сочи - Спартак 11 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Московский "Спартак" после хорошей игры в первых играх после возобновления сезона постепенно столкнулся с трудностями. Команда Тедеско проиграла ЦСКА, не сумела победить "Локомотив". Сегодня же на повестке дня - игра против "Сочи" в гостях. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сочи - Спартак 11 июля 2020.
Статистика личных встреч Сочи - Спартак 11 июля 2020
Команды играли между собой один раз - в первом круге сезона в прошлом году 12 июля "Спартак" выиграл 1:0 в стартовой игре сезона.
Прогнозы букмекеров на матч Сочи - Спартак 11 июля 2020
У "Спартака" шансы на успех более предпочтительны.
Прогноз на матч Сочи - Спартак 11 июля 2020
Московский "Спартак" добьется победы над "Сочи".
Составы команд на матч Сочи - Спартак 11 июля 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Сочи - Спартак 11 июля 2020
Матч Сочи - Спартак 11 июля 2020 года в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Сочи - Спартак 11 июля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Спартак можно будет посмотреть с 20:30 на телеканале "Матч ТВ".
Трансляция матча Сочи - Спартак 11 июля 2020
Трансляция матча Сочи - Спартак 11 июля и начнется в 20:30 на телеканале "Матч ТВ".
Сочи - Спартак 11 июля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU