2020-07-11T14:17:05+03:00
Здоровье

Диетолог назвал продукты, «убивающие» мозг

Чтобы сохранить ясность мышления даже в летнюю жару, ограничьте их в своем рационе
Александр СЛАВУЦКИЙ
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Сахар в нашем организме моментально перерабатывается в энергию. Но энергию не запасешь. Поэтому излишки углеводов становятся жиромСахар в нашем организме моментально перерабатывается в энергию. Но энергию не запасешь. Поэтому излишки углеводов становятся жиромФото: Shutterstock
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Лето летом, но работу даже в зной никто не отменял. Увы, мало кто из нас может себе позволить отпуск на все три месяца. Несмотря на отличную погоду, приходится отправляться в офис и решать сложные задачи. А мозг, кажется, просто сварился! Улучшить его работоспособность можно с помощью полезных продуктов. Но еда может сыграть и злую шутку с мозгом: есть продукты, которые просто тормозят мыслительную деятельность. А при постоянном употреблении – разрушают наш «бортовой компьютер». «Черный список» продуктов, убивающих мозг, мы попросили составить известного диетолога, частого участника различных телевизионных программ Елену Соломатину

1. Трансжиры.

Это особый вид ненасыщенных жиров, которые получаются при переводе жидких растительных жиров в твердое состояние для нужд промышленности. Дело в том, что трансжиры делают клеточную мембрану жёсткой, непроницаемой и по сути клетка перестает полноценно функционировать. Особенно опасно, когда это происходит в клетках головного мозга.

Где содержатся: полуфабрикаты, маргарин, дешевые кондитерские изделия, майонез и пр.

2 .«Быстрые углеводы».

Сахар в нашем организме моментально перерабатывается в энергию, объясняет Елена Соломатина. Но энергию не запасешь. Поэтому излишки углеводов становятся жиром, который постепенно копится в теле. Лишний вес приводит к нечувствительности организма к инсулину. Глюкоза остается в крови, разрушая сосуды. И в места разрушений устремляется холестерин низкой плотности (т.н. плохой холестерин), развивается атеросклеротическая бляшка, просвет сосуда сужается. И в результате головной мозг перестает получать достаточное количество кислорода и питательных веществ.

Где содержатся: сахар, кондитерские изделия, мучные изделия, макароны, хлеб и т.д.

3. Соленья.

По словам Елены Соломатиной, соль задерживает жидкость. Отекают ведь не только ткани, но и стенки сосудов. А это затрудняет свободное движение крови, вызывает гипертонию. Поэтому излишек соли может нарушить полноценное питание головного мозга, поскольку кровь не сможет свободно циркулировать по микроскопическим капиллярам мозга.

Где содержится: соленые огурцы, помидоры, грибы, соленая рыба, колбасные изделия и пр.

4. Продукты, содержащие консерванты, ароматизаторы, красители.

Как говорит Елена Соломатина, все эти добавки являются для нашего мозга источником токсинов, свободных радикалов. В результате чего питание клеток головного мозга ухудшается.

Где содержатся: некоторые продукты с длительным сроком хранения, в том числе кондитерские изделия. Все эти ингредиенты могут содержаться где угодно. Внимательно изучайте этикетки продуктов.

Кстати

Как питаться, чтобы улучшить работу мозга

Вот что советует диетолог Елена Соломатина:

1. Питание должно быть частым и дробным, поскольку как только падает уровень глюкозы в крови, мозг начинает недополучать энергию.

2. Интенсивный водный режим. Как только мы чувствуем усталость и невозможность сосредоточиться, обязательно пьем воду. В течение дня - чай, кофе. Но надо помнить, что кофеиносодержащие напитки воду из организма выводят, поэтому вместе с ними необходимо пить обычную воду.

3. В меню обязательно должны входить продукты, содержащие ОМЕГУ-3. Например, жирная рыба, бобовые. Льняное семя, семена чиа, льняное и рыжиковое масло, икра, печень трески

4. Необходимы продукты, содержащие витамины группы Б – цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты, орехи.

5. Один-два раза в неделю следует включать в меню и красное мясо, поскольку в нем много железа, помогающего снабжать мозг кислородом.

6. В меню должна быть продукты богатые триптофаном – индейка, молочные продукты, грибы, семена подсолнечника.

7. Полезны гречка, овес, семечки, богатые магнием.

8 Сезонные овощи фрукты, содержащие полезные вещества и богатые антиоксидантами. А овощи и фрукты, которые долго хранятся и продаются не в сезон (например, клубника зимой) или привезены издалека, покупать не стоит. Пользы от них не дождешься.

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Также Елена Соломатина составила примерное меню на день (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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