2020-07-11T14:38:45+03:00
Политика

Десяткам сотрудников «Голоса Америки» руководство отказалось продлевать визы

Над «проводниками демократии» нависла опасность репатриации на Родину, откуда они сбежали в США много лет назад
Александр БОЛГОВ
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Новое руководство «Голоса Америки», назначенное администрацией Трампа, решило не продлевать американские визы иностранным сотрудникам радиостанцииНовое руководство «Голоса Америки», назначенное администрацией Трампа, решило не продлевать американские визы иностранным сотрудникам радиостанцииФото: Shutterstock
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"Солнце свободы закатывается над Соединенными Штатами Америки и не собирается выкатываться вновь. Мировая либеральная революция в опасности. Не счесть жертв, которые попадут в жернова тоталитарных режимов и шагающих кровавых мясорубок местных КГБ разных стран! В этих кроваво-мордорных странах уже открывают заржавленные двери старых пыточных, а палачи вспоминают утраченные навыки, тренируясь пока на бездомных животных. Тирания падает на борцов за свободу стремительным домкратом."

Примерно так можно вкратце передать истерику, которой британская либеральная газета «Гардиан» попыталась напугать своих читателей. В чем суть? Новое руководство «Голоса Америки», назначенное администрацией Трампа, решило не продлевать американские визы иностранным сотрудникам радиостанции, которая десятилетиями являлась одним из главных инструментов «холодной войны» против СССР и стран Восточного блока. Примечательно, что с развалом СССР ни «холодная война», ни блок НАТО не распустили вслед за организацией Варшавского договора, ни «Голос Америки» не закрыли.

Отказ в продлении виз стал следствием масштабных «чисток» в руководстве «Голоса». Кадровую «революцию» устроил новый генеральный директор Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пак, назначенный лично Трампом. Он сократил многих советников, перевел на другие посты ответственных руководителей среднего звена, а главу радиостанции «Сободная Азия» Бэй Фанга просто уволил. К слову, двухпартийные руководящие управляющие советы вещательных организаций Пак просто распустил. И теперь удивленные демократы спрашивают друг друга: «А что, так можно было?»

Но самое интересное среди всех нововведений, это, безусловно, отказ от продления виз иностранным сотрудникам «Голоса Америки». Теперь десятки «проводников демократии» могут быть репатриированы из США в те страны, откуда они бежали в мир «свободы».

- Отправить этих отважных журналистов домой, чтобы они столкнулись с поистине неопределенной судьбой, – это чудовищно жестоко, - считает бывший глава NBC News и теперь уже тоже бывший советник USAGM Стив Капус, отмечая, что наиболее реальная опасность нависла над гражданами КНР, Камбоджи, Таиланда и Вьетнама. Впрочем, и судьба сотрудников «Голоса Америки» из других стран, рассказывавших о «зверствах» и «чудовищных репрессиях» в их родных государствах, тоже может оказаться незавидной.

На мой взгляд, новость просто прекрасна. Приятно, что Америка столь явно демонстрирует свое настоящее отношение к декларируемым на самом высшем уровне правам человека, выбрасывая перебежчиков. Жизнь американцев важна, а вот эти, они даже не второй сорт. Они даже не пушечное мясо, а просто расходный материал.

Но еще более приятно, что это действие нового руководства может стать отрезвляющим душем для тех наивных дурачков, считающих, что стоит им оказаться в тех же США, как их там начнут носить на руках, холить, лелеять и всячески беречь из-за их заслуг в «борьбе за демократию». Шиш вам, господа, и билет на обратную дорогу от властей США. За который еще и с вас же высчитают из зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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