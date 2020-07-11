Канье Уэст, Колюш, Станислав Говорухин, Ксения Собчак: как шоу-бизнес прорывался к власти

Большие деньги, популярность и успех рано или поздно хочется обратить в нечто большее. По крайней мере, некоторым артистам мало просто удачной карьеры. Следующая вершина — власть, которую каждый пытается покорить, как умеет. На фоне того, что популярнейший американский рэпер, миллиардер Канье Уэст, заявил о желании выдвигаться в президенты США, «КП» собрала других амбициозных артистов, пожелавших в свое время кресло большого политика.

Канье Уэст

Муж небезызвестной светской львицы Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст объявил, что действительно собирается баллотироваться в президенты США в этом году. Правда, чуть раньше собирался подготовиться к 2024 году. Выборы в Америке должны состояться в ноябре 2020 года, так что все документы уже собраны — сроки прошли. Но влиятельный миллиардер Канье заручился поддержкой самого Илона Маска — триумфатора лета (запустил первый коммерческий пилотируемый корабль в космос), инженера и богача — и собирается «решать вопрос» о включении своей кандидатуры аж с правительством США.

Слоган кампании — просто «ДА!». А партия называется «Партия праздника». Неплохо же? «Президента выбирает Бог, - считает Уэст. - Если я выиграю в 2020 году, это будет решением Бога. Если в 2024-м — тоже самое. Бог дал мне ясность и сказал, что время пришло. Знаете, я попал в больницу, люди называли меня сумасшедшим. Я не псих. Когда ты музыкант, то можешь оказаться в разных ситуациях: ездить в туры, выпускать альбомы, а потом понять, что у тебя на счету нет денег. Это может свести тебя с ума. Все это время я казался сумасшедшим, потому что время еще не наступило. Теперь оно пришло». Идеологию рэпер само собой строит на поддержке чернокожих, смягчении работы полиции, открыто говорит об угрозе чипирования и выступает против смертной казни.

Колюш

Известный французский актер и комик Колюш (Мишель Колюччи), звезда комедий «Крылышко или ножка», «Паяц», обладатель престижной премии «Сезар» за роль в картине «Чао, паяц» избирался в президенты страны в 1981 году. Он набрал довольно неплохой рейтинг — в районе 15%, однако не выдержал колоссального давления: его закидали анонимными угрозами, а менеджера из штаба и вовсе убили.

Известный французский актер и комик КолюшФото: EAST NEWS

Том Лофлин

Про актера Рональда Рейгана, управлявшего Штатами с 1981 по 1989 годы, знают все. А вот про другую звезду Голливуда Тома Лофлина — нет. А ведь он был весьма популярен после серии фильмов про Билли Джека и тоже хотел стать президентом «самой свободной в мире страны». Он баллотировался в 1992, 2004 и 2008 годах, но, увы, все время выбывал на стадии праймериз.

Том ЛофлинФото: EAST NEWS

Рубен Блейдс

Панамский актер и музыкант Рубен Блейдс, виртуозно исполняющий сальсу, снялся в популярных фильмах «Хищник», «Бойтесь ходячих мертвецов» и сериале «Секретные материалы». И тоже решил: а почему бы нет? Выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Панамы, но пролетел, заняв третье место с 17% голосов.

Панамский актер и музыкант Рубен БлейдсФото: EAST NEWS

Станислав Говорухин

Выдающийся советский и российский режиссер Станислав Говорухин («Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок») тоже мечтал о президентском кресле. Он долгое время был депутатом Госдумы (1994-2003 годы и 2005-2018 годы). А в 2000 году он выдвинул кандидатуру на выборах президента России, но набрал меньше 0,5%. Но не отчаялся.

«Я во всяком случае из политики не уйду, - подчеркнул режиссер. - Ну и что, что я не стал президентом? Всегда есть чем заняться. Я профессиональный законодатель, к тому же есть и еще одно дело — кино. Найдется и для него побольше времени».

Станислав Говорухин - известный советский и российский актер и кинорежиссерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Крыжановский

Звезда советских фильмов «Иди и смотри» и «Вы чье, старичье?» Евгений Крыжановский смело решил попытать удачу в родной Белоруссии и в 2001 году набрал 30 тысяч подписей в свою пользу. Однако чуть позже соперники (да, да) актера намекнули, что родился он не в краю голубых рек и озер, а...на Украине — в Николаеве. И кампания Крыжановского быстренько схлопнулась.

Евгений Крыжановский смело решил попытать удачу в родной Белоруссии и в 2001 году набрал 30 тысяч подписей в свою пользуФото: Павел МАРТИНЧИК

Рон Уайт

Американский комик Рон Уайт («Секс в большом городе-2», «Гастролеры», «Несносные боссы»), выдвинул кандидатуру на президентских выборах США в 2016 году. Он баллотировался как независимый кандидат, но внезапно снялся с выборов. И никак не мотивировал свое решение.

Американский комик Рон УайтФото: ru.wikipedia.org

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, снявшаяся в сериале "Краткий курс счастливой жизни", фильмах "Гитлер капут!", "Роман с кокаином" и других, несмотря на яркое неодобрение со стороны общественности и очевидность предстоящего результата, решилась пойти на выборы в 2018 году. Соратники обвинили Ксению в фиктивности кампании и нечистоплотности ее намерений. А те, кто помнил Собчак по проектам «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде», и вовсе были в ярости: «это она Россией управлять будет?». Всем на радость выиграть выборы не удалось — Ксения набрала 1,68% голосов и заняла третье место. Теперь к приставке «журналист» и «телеведущая» Собчак присовокупила солидное «бывший кандидат в президенты России».

Соратники обвинили Ксению в фиктивности кампании и нечистоплотности ее намеренийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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