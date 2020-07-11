2020-07-11T16:19:05+03:00
Экономика

Центробанк назвал нелепыми и безосновательными слухи о деноминации в России

В ЦБ рассказали «Комсомолке», что там думают о предложении убрать два нолика с рублевых купюр
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Ну мало ли, что предложат эксперты. Главный у нас по деньгам — это ЦентробанкНу мало ли, что предложат эксперты. Главный у нас по деньгам — это ЦентробанкФото: Shutterstock
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Из каждого утюга только и слышно разговоров о том, что в стране грядет деноминация. Началось с того, что глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в минувшую пятницу предложил провести в стране деноминацию. Вместо нынешних денег выпустить новые — в соотношении 1 к 100. Получится, что цены снизятся в 100 раз. Но и получка с пенсиями на столько же упадет.

Ну мало ли, что предложат эксперты. Главный у нас по деньгам — это Центробанк. «Комсомолка» дозвонилась и получила краткий и емкий официальный комментарий.

«Чем нелепее и безосновательнее идея, тем больше она распространяется, но мы не будем подкармливать троллей своими комментариями» — так ответили в Центробанке.

Разъяснять свою позицию более подробно не стали. В Госдуме народ оказался поразговорчивее.

- Допускаю, что когда-нибудь деноминация будет — хотя бы для экономии затрат на производство наличности, - сказал «КП» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Миллиарды, если не сотни миллиардов рублей уходят на производство и утилизацию обветшалых купюр. Но сейчас особого смысла эта идея не имеет. У нас и так хватает первоочередных задач, которые необходимо решать. А разговоры о деноминации и денежной реформе - не на пользу стабильности, это такая вещь, которая кроме дополнительных нервных напряжений ничего не даст. Люди и так не в самом лучшем моральном состоянии, а им еще такой «подарок» - все эти вещи очень обостренно воспринимаются.

Деноминация в стране уже проводилась - в 1998 году. В том же году грянул дефолт. Слухи о новой деноминации гуляют с 2007 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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