2020-07-11T15:16:29+03:00
В мире

В США у супружеской пары, защищавшей свой дом, забрали винтовку

Полиция провела обыск в особняке четы Маккласки
Арина СУВОРОВА
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Накануне вечером местные власти выдали ордер на обыск особняка Марка и Патриции МаккласкиНакануне вечером местные власти выдали ордер на обыск особняка Марка и Патриции МаккласкиФото: REUTERS
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История супружеской пары адвокатов из американского города Сент Луис получила продолжение. Несмотря на то, что супругам Маккласки пришлось самостоятельно отстаивать свой дом с оружием в руках от толпы разъяренных протестующих, так теперь против них восстала и полиция. Накануне вечером местные власти выдали ордер на обыск особняка Марка и Патриции Маккласки.Во время обыска полицейские изъяли винтовку, которую Марк держал в момент атаки на их дом в конце июня. А вот пистолет, которым красиво управляла Патриция, находится сейчас у их семейного адвоката.

Пока не появилось информации, что Маккласки арестованы или их обвиняют в нарушении закона. На данный момент полиция ограничилась изъятием огнестрельного оружия, пишет Foxnews. Хотя столь странное поведение правоохранителей вызывает множество вопросов.

- Они сказали, что собираются нас убить, - вспоминала Патриция, рассказывая о столкновении с протестующими 28 июня, когда на их частную территорию прорвались около 300-500 человек. - Они собирались войти и сжечь наш дом дотла! Они угрожали убить нашу собаку.

На днях супруги рассказали журналистам, что в начале июля в их районе вновь участились манифестации и нападения со стороны протестующих. Узнав об этом, Маккласки наняли частную охранную компанию, которая теперь следит за их особняком. Неудивительно, почему адвокаты так пекутся о своем доме. Здание представляет историческую и культурную ценность. Оно было построено в начале ХХ века семьей первого американского пивовара Адольфуса Буша в стиле Ренессанса. На реставрацию особняка ушло почти 30 лет.

Жители Сент-Луиса защищают свой дом от протестующих BLM.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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