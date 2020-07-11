2020-07-11T15:35:40+03:00
Спорт

Союз биатлонистов России возглавил Виктор Майгуров

Его кандидатуру утвердили единогласно
Сергей КИРИЛЛОВ
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Теперь все биатлонисты надеются на то, что Майгуров сумеет не только прекратить скандалы внутри нашего биатлона, но и вернуть себе место в Международной федерации. Фото: Гавриил Григоров/ТАССТеперь все биатлонисты надеются на то, что Майгуров сумеет не только прекратить скандалы внутри нашего биатлона, но и вернуть себе место в Международной федерации. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте в субботу, 11 июля, сообщил, что новым президентом СБР стал Виктор Майгуров. За призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона мира на внеочередной конференции проголосовали все 45 делегатов. 51-летний Майгуров будет возглавлять наш биатлон до Олимпиады-2022 в Пекине.

Интриги никакой не было. Теперь уже предыдущий президент СБР Виктор Драчев еще накануне снял свою кандидатуру, заявив, что слишком загружен в Госдуме. Хотя, все знают, что еще весной против Драчева выступило большинство членов правления СБР, которое поддержало и множество тренеров. Короче, расклад был не в пользу Драчева, и он не стал ввязываться в драку.

Теперь все биатлонисты надеются на то, что Майгуров сумеет не только прекратить скандалы внутри нашего биатлона, но и вернуть себе место в Международной федерации, где он работал несколько лет. Без представительства в IBU изменить предвзятое отношение к нашей сборной, возникшее после допинг-скандала, вряд ли удастся.

Напомним, что прошлый сезон был провальным. На этапах Кубка мира у российских биатлонистов не было ни одной победы. Зато, золото и бронзу на чемпионате мира выиграл Александр Логинов, тренировавшийся отдельно от команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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