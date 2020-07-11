Раскрыта причина гибели группы Дятлова: Главное из итогов прокурорской проверки

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных отыскали только в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор.

В сентябре 2018 года журналисты kp.ru обратились в прокуратуру Свердловской области от имени пожилого родственника одного из погибших туристов с просьбой установить обстоятельства смерти всей туристской группы. Версий до сих пор были десятки (узанать о них можно на страницах специального проекта "Комсомольской правды" Перевал Дятлова: что случилось на самом деле), но ни одну из них не признали убедительной.

Началась кропотливая проверка с выездами следственной прокурорской группы на место трагедии, множеством серьезных экспертиз и рассекречиванием архивных документов. Наконец получены результаты проверки, огласить которые прибыл к нам один из руководителей прокурорской проверки, юрист Андрей Курьяков. Он, кстати сказать, пишет сейчас кандидатскую диссертацию по данной теме. Итак.

ПОЧЕМУ ТУРИСТЫ ВЫБРАЛИ СТОЛЬ НЕУДАЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПАЛАТКИ?

Игорь Дятлов, Люда Дубинина, Зина Колмогорова, Александр Колеватов, Юрий Дорошенко, Семен Золотарев, Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль – во время похода высшей, третьей категории сложности по Северному Уралу 1 февраля 1959 года вышли на восточный склон горы Холат-Сяхыл. По данным современных микроклиматологов Главной геофизической лаборатории имени Воейкова, их встретил северо-западный ветер 8 м/с, с порывами до 30 м/с.

В пресс-центре «Комсомольской правды» обсудили одну из самых вероятных, по выводам Свердловской прокуратуры, версий загадочной гибели туристов на Северном УралеФото: Михаил ФРОЛОВ

Они прошли в гору, а потом по склону примерно 2,5 км, поднялись к пяти вечера на высоту примерно 900 м над уровнем моря.

- В месте, находящемся в 800 м ниже вершины горы Холатчахль и отступающем на 150 м от северо-восточного отрога, решили поставить палатку, - рассказал Андрей Курьяков. – Это самое спокойное место на склоне, там так называемая ветровая тень, где скорость ветра была на 10-15 процентов ниже, чем в целом по склону. Место палатки эксперты устанавливали с ювелирной точностью, с помощью фототехнической экспертизы фотографий поисков 1959 года и современных снимков, сделанных в марте 2019 года во время экспедиции на перевал Дятлова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789933" frameborder="0"></iframe> Эксперт-юрист Андрей Курьяков - о причинах трагедии на перевале Дятлова..

И все же, по нашему журналистскому мнению, более неподходящего места для ночлега сложно представить. Уверены, что с нами согласятся многие туристы. Здесь постоянный и крепкий ветер. Отчего тут холодно даже летом. В жаркий августовский день мы сами передвигались по склону Холатчахля в плотной непродуваемой одежде и замерзали. А у дятловцев зимняя экипировка и вовсе была паршивая по сравнению с нынешней туристической амуницией. Но вернемся к результатам проверки.

3D-реконструкция перевала ДятловаФото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуологическая экспертиза, проведенная двумя независимыми друг от друга мастерами спорта по спортивному туризму из Перми и Екатеринбурга, указывает, что установка палатки заняла примерно два часа. В 17.00 они начали расчистку площадки, а к 19.00, когда палатка была поставлена входом на юг, забрались внутрь, сняли мокрую одежду, переоделись в сухие вещи и стали готовиться к ужину.

ЧТО ВЫГНАЛО ЛЫЖНИКОВ ИЗ ПАЛАТКИ?

Из материалов уголовного дела известно, что лучше всех лыжников были одеты Тибо-Бриньоль и Золотарев. Один из них - Тибо, скорее всего, в тот вечер дежурил, а Семен, имеющий опыт походов в Карпатах и на Домбае, вероятно, понимал, что склон может быть лавиноопасным и предпочел не раздеваться. Но это, разумеется, лишь предположения. Никаких точных данных об ощущениях Золотарева на тот момент документально не зафиксировано.

Далее эксперты-ситуологи рассуждают, что именно Семен мог услышать характерный звук начинающейся выше палатки лавины и подать всей компании сигнал к бегству. Туристы разрезали полотно и побежали от лавины вниз. Подобный аварийный выход прописан во всех учебниках по спортивному туризму, и ребята действовали строго по правилам.

Любопытно, что по заключениям экспертов дятловцы умудрились встать на ночлег на самом лавиноопасном месте, где наклон равен 25-ти градусам. А накопление снега происходит на 150 метров выше. Снежный пласт мог сойти и позже, но погода сыграла с ребятами злую шутку. В последние сутки рокового похода произошел резкий перепад температуры – от оттепели к сильному морозу. К тому же усилился северо-западный ветер, который дул сверху вниз по склону под углом, наметая еще больше снега на снежный каркас над палаткой туристов, и в результате оторвал его.

Курьяков утверждает, что спустившись на полтора километра по склону к границе леса, туристы остановились у мощного кедра и решили развести под ним костерФото: Михаил ФРОЛОВ

Вернемся к экспертизе микроклимата, автор которой доктор географических наук Галина Пигольцина установила, что на момент покидания палатки (примерно в 21.00) ветро-холодовой индекс (влияние ветра на человека при различных температурах) равнялся 30 градусам мороза. А значит, туристы максимум в течение получаса могли не только переохладиться, но и обморозить открытые участки кожи. Ближе к ночи индекс понижался и шансов выжить у дятловцев практически не оставалось.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ У КЕДРА?

Курьяков утверждает, что спустившись на полтора километра по склону к границе леса, туристы остановились у мощного кедра и решили развести под ним костер. Но согреться не получилось. Банально ребята не смогли окопаться в сугробе - снега было очень мало.

Это сейчас граница леса значительно продвинулась вверх по склону и в районе кедра можно запросто провалиться в сугроб по пояс, а тогда поисковики обнаружили под деревом тела Дорошенко и Кривонищенко едва припорошенными снегом. Почему дятловцы не прошли еще несколько десятков метров вглубь леса, неизвестно. Можно предположить, они настолько замерзли во время спуска, что решили разводить костер именно здесь, не тратя силы на дальнейшее движение.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек

Андрей Курьяков, опираясь на заключения ситуологов, предполагает - первыми умерли Дорошенко и Кривонищенко. Они активнее остальных собирали дрова для костра. Но так как все низовые ветви берез, елей были покрыты мхом, инеем, наледью и не горели, ветки для розжига доставались с кедра, по стволу которого туристы поднимались наверх. Костер прогорел полтора часа. К этому времени оба Юрия растратили весь запас выносливости на сильном морозе. Сил выжить уже не осталось.

Товарищи сняли с мертвых ребят одежду, укутались ею и решили возвращаться к палатке. И это было единственное верное решение для выживания, но приняли они его слишком поздно. К 3 часам ночи ветро-холодовой индекс равнялся уже 46 градусам мороза! А видимость составляла не более 16 метров – сильная метель, безлунная ночь. Найти палатку при таких условиях было сродни чуду. Но чуда не произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789927" frameborder="0"></iframe> 3D модель перевала Дятлова.

КАК УМИРАЛИ ОСТАЛЬНЫЕ?

Дятлов, Слободин и Колмогорова друг за другом стали подниматься обратно по склону, но из-за переохлаждения силы их покинули. Оставшаяся четверка - Золотарев, Дубинина, Тибо-Бриньоль, Колеватов - отошли от кедра на 50 м к юго-западу от костра в овраг четвертого притока Лозьвы. Разгребли снег, сделали настил из мелких деревьев. Разместились на настиле и приготовились к холодной ночевке. Но их планам помешала стихия: в лощине произошла снежная подвижка.

По выводам комплексной судмедэкспертизы, которую проводили 6 специалистов, жуткие переломы ребер у Люды и Семена спровоцировал именно снежный обвал высотой до трех метров. В итоге, всю четверку снесло с настила на дно оврага и завалило снегом.

Согласно заключению специалиста геодезии и картографии Управления Росреестра по Свердловской области крутизна ската, т. е. угол наклона ската к горизонтальной плоскости в месте обнаружения трупов Колеватова, Дубининой, Золотарева, Тибо-Бриньоля равен 11 , русло правого истока 4-го притока Лозьвы имеет обрывистые берега, особенно левый. Высота обрыва около 2 м, а в зимнее время вместе с толщиной снежного покрова может достигать 3 и более метров. Все это говорит о том, что туристы во время раскопок подрезали снег и сами спровоцировали его схождение.

Игорь Дятлов. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

- Кроме Кривонищенко и Дорошенко остальные погибли 2 февраля примерно в период с 1 до 2 часов ночи, через 4-5 часов после приема пищи, - уверяет Андрей Курьяков. – Для большинства из них причиной смерти стало переохлаждение, а Золотарев и Дубинина скончались от травм грудной клетки.

- Выходит, группа банально оказалась не в то время и не в том месте? – напоследок спросили мы эксперта. - Остановись они на сто метров дальше, скорее всего, остались бы живы?

- Возможно, да. Но и при такой жуткой погоде они сделали все, что могли для выживания. Просто мороз, метель и темнота оказались сильнее.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО: Фонд памяти группы Дятлова

ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ

А ракета все-таки была!

Сторонники техногенной версии трагедии группы Дятлова уверены, что туристы погибли из-за неудачных испытаний ракетной техники. И даже ссылаются на пуск ракеты 2 февраля с полигона Капустин Яр. Известно, что этот полет закончился аварией, но подробности аварии засекречены.

Прокурорам удалось установить, что пуск действительно был. Только по теперь уже рассекреченным данным Минобороны он не имел отношения к трагедии на перевале, потому что летела ракета совсем в другом направлении и упала рядом с городом Эмба Ахтюбинской области Республики Казахстан, преодолев расстояние 1500 км.

СПРАВКА «КП»

Какие экспертизы были проведены?

- Экспертиза фотопленок и негативов с изображением палатки погибших туристов и окрестностей, сделанные участниками поисков в 1959 году.

- Микроклиматическая экспертиза в ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (г. Санкт-Петербург).

- Медико-психологическая экспертиза.

- Судебно-медицинская экспертиза.

- Ситуационная экспертиза.

- Фототехническая экспертиза, по итогам которой получены расстояния от палатки до близлежащих вершин по фотографиям 1959 года и по фотографиям 2019 года (для проверки точности методики определения места установки палатки).

- Геодезическая экспертиза, при которой были определены координаты нахождения палатки и других точек места происшествия (трупы туристов, кедр).

- Изготовление интерактивной 3D модели района «перевала Дятлова» с нанесением мест расположения палатки, трупов туристов, кедра, которая в дальнейшем использована при назначении и проведении специальных экспертиз и исследований.

Семен Золотарев

ВОПРОС РЕБРОМ

Откуда взялась радиация?

По данным прокурорской проверки, наиболее вероятным источником радиоактивного загрязнения одежды Александра Колеватова и Юрия Кривонищенко стал Восточно-Уральский радиоактивный след (появившийся после аварии на ПО «Маяк» в 1957 году). И тот, и другой турист не раз ходили в район загрязнения в походы выходного дня. Соответственно, там и могли «подцепить» радиацию на одежду.

Напомним, что на штанах и свитере, исследуемых во время следствия в 1959 году, эксперты обнаружили только бета-излучение. Это совпадает с основным радионуклидным составом ВУРСа, в котором были обнаружены именно бета-излучатели.

Мемориальная доска на останце на перевале ДятловаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

ОТ АВТОРОВ

Мы благодарны юристу Андрею Курькову и прокуратуре Свердловской области за проделанную работу. Да, в их версии есть для нас ряд неясностей, но нельзя не отметить, что подобное глубокое исследование темы на уровне государственных органов и с использованием государственных полномочий проведено впервые.

Мы не ограничимся одной публикацией и будем продолжать тему сделанных экспертиз, поговорив и с самими экспертами.

Пока же для нас остались открытыми вопросы:

- Почему туристы, спасаясь от лавины, побежали не в сторону, а вниз по ходу лавины, которая бы обязательно их накрыла?

- Почему Тибо-Бриньоль в обуви остался у кедра, а Дятлов, Слободин и Зина пошли к палатке в одном валенке на троих? Выходит, группа поругалась и разделилась?

- Кто положил фонарь на палатку дятловцев, который позже обнаружит поисковик Слобцов?

- Почему следователь Иванов решил все-таки провести радиационную экспертизу?

- Почему дело закрыли, сославшись на некую стихийную силу, а не погодные условия?

- Каким образом Юрий Кривонищенко получил сильный ожог ноги?

- Почему лесники Пашин и Чеглаков, найдя палатку дятловцев раньше поисковиков на два дня, не доложили всем о находке?

- Почему Дятлов, Слободин, Колмогорова отправились от кедра к палатке «обутыми» лишь в носки (Слободин в одном валенке), в то время как Золоторев и Тибо, оставшиеся у кедра, были в нормальной обуви?

Ну и еще есть немало вопросов, на которые предстоит нам искать ответы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789926" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

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