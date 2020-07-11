Модный певец и друг Веры Брежневой забрал все награды музыкальной премии в Киеве

Из-за пандемии наши музыкальные фестивали и премии, которые традиционно проводятся летом, перенесли на следующий год. Так что Ольгу Бузову в роли одной из соведущих премии «Муз-ТВ» мы увидим теперь лишь в 2021-м году, и победителей узнаем тогда же. А вот в Киеве местных работников музыкальной индустрии наградили – премию вручили онлайн.

Церемония национальной украинской музыкальной премии YUNA прошла в прямом эфире соцсетей – собираться и делать большой концерт, как планировали нельзя. Но с победителями решили не тянуть и озвучили их имена – пять раз лучшим стал Монатик. 34-летний певец очень популярен на Украине, является наставником в шоу «Голос страны», «Голос. Дети». Дмитрий Монатик получил премию, как лучший исполнитель, за лучший альбом, концертное шоу, видеоклип и песню на другом языке.

Песни Монатика у нас слушают, на музыкальных каналах крутят его клипы, а недавно старшая подруга Вера Брежнева выпустила с ним клип, который пиарит из всех сил во всех интервью. Это не первая их совместная работа – эти двое дружат много лет. Прошлым летом Брежнева прилетала на концерт Монатика в Юрмалу, где и решили сделать новый дуэт, который запремьерили на карантине. В списках награжденных множество малоизвестных у нас имен. Нашим меломанам знакома, пожалуй, лишь «лучшая поп-группа» — «Время и Стекло». Концерт с публикой победители отгуляют позже – в Киеве, как и у нас, большие концерты пока не проводятся.

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