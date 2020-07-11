2020-07-11T16:38:19+03:00
Спорт

Гонка за еврокубками - самая серьезная мотивация. Почему матч "Локомотив" - "Уфа" 12 июля будет важен для итогов сезона

В поединке, который пройдет в Черкизово, рваться к победе будут оба клуба
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лидер "Локомотива" Алексей Миранчук.Лидер "Локомотива" Алексей Миранчук.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Локомотива" и "Уфы" на финише нынешнего сезона имеют отличную мотивацию в каждой следующей игре. Москвичи гонятся за местом в Лиге Чемпионов, уфимцы всеми силами цепляются за Лигу Европ. И поэтому крайне важно как команде Марко Николича, так и Вадима Евсеева одерживать набирать очки и побеждать в каждой игре на финише сезона.

В Москву "Уфа" приедет на подъеме - после победы над "Ростовом" в прошлом туре команда прочно обосновалась на шестом месте. А вот "Локомотив" потерял очки в поединке со "Спартаком" в Тушино, сыграв вничью 1:1. И даже несмотря на тот факт, что между "Уфой" и "Локомотивом" просто невероятный разрыв в коэффициентах букмекеров, поединок получится непростым для обеих команд.

Изначально преимущество специалисты отдают москвичам. Но "Уфа" в этом сезоне уже не раз показывала "зубы" - этой весной "Уфа" сыграла вничью 0:0 в гостях с "Зенитом", с ЦСКА, "Спартаком". "Красно-белых" дома и вовсе победила со счетом 1:0. А поединок первого круга с "Локомотивом" завершился вничь 1:1. Так что подопечне Вадима Евсеева дадут хороший бой "Локомотиву", который даже при новом тренере не теряет класса. Правда, забивает после рестарта сезона у "Локо" лишь один Алексей Миранчук.

Прогноз на матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020: результативная ничья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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