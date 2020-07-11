«Выглядит дешмански»: Яна Рудковская и Дакота разругались из-за сумочек

Солнечное утро субботы началось с нешуточного скандала. Разругались в пух и прах две блондинки-уважаемый музыкальный продюсер Яна Рудковская и звезда соцсетей певица Дакота.

В своём Инстаграме артистка пожаловалась, мол, со своей подругой, вип-клиентом Louis Vuitton, побывала в святая святых бренда, сфотографировала легендарные сумочки (если, кто не в курсе, самая дешёвая сумка бренда стоит 40 тысяч рублей и скидок в бутике никогда не бывает - ред.) и решила войти в круг блогеров, которые, по словам Дакоты, разыгрывали эти модные сундучки в Инстаграме. Как известно, знаменитости участвуют в подобных гивах для привлечения подписчиков.

- Чтобы не грузить долгои предысториеи , сокращу до сути: меня позвала моя подруга актриса в блогерскии круг, где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV, я с радостью согласилась («как круто, девочки-подписчицы выиграют сумки мечты, офигенно») и позвала Солодар, Поте мкину и Тодоренко, - написала в своём блоге Дакота.

А потом, когда рекламный пост был опубликован, как говорит Дакота, с ней связались представители бренда и попросили удалить публикацию. Мол, в Париже страшный скандал, рекламировать эти сумки могут только их премиум-клиенты.

- Еще через 5 минут мне звонит Яна Рудковская и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда, и у нее из-за меня проблемы, еи «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду «доходчиво объясняет» почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», - заявила Дакота в своём блоге.

Пост Дакоты очень удивил Яну Рудковскую. По словам продюсера, она не понимает, какое отношение Дакота имеет к розыгрышу сумок из ее коллекции.

- Во-первых, к данной акции дом Louis Vuitton не имеет никакого отношения, а во-вторых, изначально в составе участников-организаторов, во главе со мной, было всего 13 человек. Я не против, чтобы вы (Рита Дакота), там были, но мне об этом сказали в самый последний момент, - написала Дакоте в личном сообщении Яна Рудковская.- Понимаете, я, Наташа Якимчик, мы являемся друзьями бренда Louis Vuitton. Друзья бренда - это те люди, которые имеют отношения с компанией. Когда, после запуска акции, мне люди пишут: вы раздаете сумочки Louis Vuitton, это снижает градус и уровень этой истории. «Раздаем Louis Vuitton» — вообще звучит странно. Эти вещи выкуплены мною. Поэтому я имею полное право делать замечания. Я не против, чтобы вы были в круге, но я против такой подачи/формулировки, это принижает статус акции и имиджа бренда, к которому я отношусь с большим уважением. Согласитесь, когда люди попадают в апартаменты Louis Vuitton, там фотографируются не со своими сумками, а потом пишут, что раздают какие-то сумочки — это является подлогом и заведомо ложной информацией.

Я объяснила вам свою позицию абсолютно тактично, не нагрубив. И еще раз объясняю: я не имею к вам никаких претензий, кроме того, что если вы фотографируетесь с чужими сумочками, не писать, что вы что-то там раздаете,-сказала Яна Дакоте.

Продюсер в разговоре с kp.ru пояснила, что она написала это сообщение Дакоте ещё до публикации поста певицы, но артистка все же решила обнародовать это недоразумение, приукрасив его вымышленными фактами.