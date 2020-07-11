Актер Арми Хаммер разводится с женой после нескольких месяцев совместной самоизоляции

33-летний Арми Хаммер, звезда фильмов «Социальная сеть», «Белоснежка: месть гномов», «Одинокий рейнджер», «Агенты А.Н.К.Л.» и «Зови меня своим именем», разводится с женой, журналисткой и в прошлом фотомоделью Элизабет Чемберс. Она старше мужа на четыре года. Вместе они провели 13 лет, из них в официальном браке - 10. За это время у них родилось двое детей - дочь Харпер Грейс (ей сейчас пять) и сын Форд Дуглас Арманд (ему сейчас три года).

Объявили о расставании, как полагается, в социальных сетях. Каждый из супругов опубликовал в своем личном инстаграме совместную фотографию с подписью: «Тринадцать лет мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, а потом и родителями. Это было невероятное путешествие, но мы вместе решили перевернуть страницу и идти дальше, оставив наш брак позади. Сейчас, когда начинается новая глава, самым важным для нас будут наши дети, а еще - наши отношения друг с другом в качестве их родителей и друзей».

Хаммер и Чемберс встретились в 2007 году. Арми тогда был начинающим и малоизвестным, но отнюдь не бедным актером: как известно, он происходит из богатейшей семьи, его прадед - тот самый легендарный американский предприниматель одесского происхождения Арманд Хаммер, который в 20-е торговал с Лениным, а в годы перестройки встречался с Горбачевым.

elizabethchambers Эту фотографию из счастливых дней своей юности опубликовали в инстаграме Хаммер и Чемберс, объявляя о своем разводе.

Арми увидел Элизабет на вечеринке, и, по его словам, влюбился с первого взгляда. «Помню, она вышла из машины - и меня словно с ног сшибло». Сначала у них были дружеские отношения - Чеймберс была несвободна, у нее был бойфренд. А потом Хаммер заявил: «Я так больше не могу. Рви с ним, и давай встречаться как парень с девушкой». Она послушалась и ушла от бойфренда к Арми.

Через три года именно Хаммер настоял на том, чтобы они официально оформили свои отношения. В 2013 году Чемберс вспоминала: «Он усадил меня перед собой и сказал: «Смотри. Нам не обязательно это делать. Мы можем даже сейчас разбежаться. А потом, когда нам будет по сорок лет и мы оба уже будем в разводе, снова случайно встретиться, рассмеяться, вместе пойти на ужин… И у нас будет та же самая эмоциональная связь, которая есть сейчас. И мы оба будем гадать - почему зря потратили столько времени. Или мы можем прямо сейчас сделать это [пожениться] - и наслаждаться поездкой вместе».

Все, казалось, было безоблачно. Весной Арми, Элизабет и их дети оказались заперты на самоизоляции - и не где-нибудь, а на Каймановых островах (Хаммеру эти места не чужие, он провел там часть детства). Делились в инстаграмах картинками с карантина, который больше напоминал роскошный семейный отпуск. И, похоже, именно на самоизоляции брак дал трещину. Никакими подробностями насчет разрыва Хаммер и Чемберс не делятся - только просят публику и журналистов уважать их частную жизнь и лишний раз попусту не совать в нее нос.