Научный факт: деньги приносят всё больше и больше счастья

Известная во всем мире поговорка «Счастье за деньги не купишь» постепенно теряет свою актуальность. К такому выводу пришли психологи из Университета Сан Диего (San Diego State University), ведомые профессором Джиной Твенге ( Jean Twenge, Professor of Psychology).

Ученые обратились к опросам, которые их коллеги регулярно проводили в США с 1972 года. Проанализировали результаты, уяснив для себя, как соотносятся доходы и счастье. Построили соответствующие графики, которые и продемонстрировали: за «отчетный период» - почти за 50 лет - ощущение счастья неуклонно росло с доходами. Проще говоря, чем больше люди зарабатывали, тем счастливее себя считали. По крайней число тех, кому так казалось, увеличивалось год от года. При том, что общее количество участников опросов оставалось примерно одинаковым – чуть больше 40 тысяч человек в возрасте 30 лет и старше единовременно.

Интересная, но вполне закономерная особенность: на протяжении 50 лет «счастье за деньги» прибавляло радости главным образом здоровым людям с высшим образованием. Те же, кто по каким-то причинам так и не выучились или заполучили какие-нибудь хронические заболевания, продолжают – как и в прошлом – оставаться приверженцами расхожей поговорки.

Отчет о проделанной работе, на который ссылается издание The Conversation, ученые опубликовали в журнале Emotion Американской психологической ассоциации (American Psychological Association). И попутно развеяли еще один миф – точнее весьма популярную теорию. Ее приверженцы полагали: счастье все-таки можно купить, но за вполне определенную сумму – не более, чем за 75 тысяч долларов ежегодного дохода. По другим оценкам, предельные уровни разнятся в зависимости от страны, в которой живут «счастливчики». И в среднем по миру составляет 95 тысяч долларов. Но суть одна – в том, что более высокие заработки, якобы, счастья уже не прибавляют.

А вот по мнению Джины Твинге, никаких предельных уровней нет. В 2020 году она насчитала гораздо больше счастливых среди участников опроса, которые зарабатывали 160 тысяч долларов в год, чем среди тех, чей доход был меньше.

Похоже, что высокий и стабильный заработок и в самом деле приносит счастье. И чем больше денег, тем лучше. Однако, как показали опросы, это не относится к шальным деньгам. Социологи интересовались ощущениями людей, которые выиграли в лотерею от 2 до 250 тысяч долларов. Те оценивали свое душевное состояние по 36-балльной шкале. Спустя два года, в среднем по группе, степень уровень счастья оказался всего на один балл больше, чем до выигрыша.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не имей 100 друзей, а имей 100 тысяч долларов

Профессор экономики Эндрю Освальд (Andrew Oswald) из британского университета Уорвика (Dept of Economics, University of Warwick, UK) еще лет десять назад подсчитал, сколько денег нужно человеку, чтобы компенсировать такое несчастье, как отсутствие друзей. Оказалось - 100 тысяч долларов. Наличными. Сейчас, наверное, чуть больше - инфляция...

Банкноты, кстати, вообще действуют на людей магическим образом. Эксперименты, в которых участвовали 500 добровольцев, показали: регулярное созерцание наличных помогает повысить производительность труда, установить хорошие отношения в коллективе. Люди, регулярно видевшие деньги, охотно выполняли более тяжелую работу. Справлялись с ней быстрее. Не жаловались, не просили помощи. Наоборот, сами были готовы ее оказывать, практически не ссорились с коллегами. В контрольной группе, участникам которой деньги не показывали, таких чудес не наблюдалось.