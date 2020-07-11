2020-07-11T19:50:24+03:00
Экономика

Алексей Кудрин заявил, что экономика России находится в застое

Эксперт рассказал, что может переломить ситуацию в экономике и как еще стоило бы изменить налоговую систему
Владимир НИКОЛАЕВ
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин признал очевидное.Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин признал очевидное.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин признал очевидное. Выступая перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ), он заявил, что экономика России находится в застое.

По его словам, если падение ВВП составит 5% (таков официальный прогноз), то рост экономики страны за последнее десятилетие составит в среднем всего 1%. «Исторически низкое значение», оценил глава Счетной палаты.

Но у страны есть резервы, которые позволят дать рост и 3% и 5%. Надо вкладывать деньги в образование, науку и новые технологии, повышать качество государственного управления, дать больше самостоятельности регионам.

- Экономика находилась в застое еще в 2019 году и раньше, - прокомментировал «КП» директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин. - Хотя застой — громко сказано, она находилась в стагнации. Слово «застой» у нас ассоциируется с брежневской эпохой, когда у нас были темпы роста 4% в год. Их называли низкими, но для современной России это было бы просто прекрасно. С зимы 2019-20 года, еще до пандемии, начался глубокий мировой кризис. А пандемия его усугубила. Думаю, в ближайшее время спад составит 5-6%, и это при умной экономической политике, а если будут ошибки, то 10%, а то и больше.

- Кудрин предлагает сосредоточиться на развитии человеческого капитала...

- Я бы называл это человеческим потенциалом, а не капиталом. Да, это нужно, как и развитие высоких технологий. Но для этого нужны стратегические программы, консолидирующие государственные и частные ресурсы на ключевых направлениях развития. С обеспечением высокой ответственности исполнителей. Плюс к этому резкое снижение налогов там, где привлекаются инвестиции для производства высоких технологий и на других важных направлениях. И повышение налогов там, где инвестиции используются для финансовых спекуляций, продажи ресурсов или организации низкотехнологичного производства. Плюс к этому резкое снижение социального неравенства.

- Увеличения подоходного налога до 15% с доходов свыше 5 млн в год недостаточно?

- Это ни о чем… Должно быть более гибкое применение прогрессивного налога на то, что не используется на развитие человеческого потенциала и технологий. Если доходы вкладываете в развитие образования, то никаких налогов в том числе и на доходы в качестве физлица. Если хотите купить яхту за границей — то налог может составлять до 50%. А что касается налога на доходы физлиц, то в США при Трампе, например, налоговая шкала — от 0 до 35%, при Обаме была от 0 до 40%, такая же в Европе. Бедные не должны платить ничего, а с тех, кто получают миллионы долларов, можно брать и до 50%. Штрафы тоже должны быть привязаны к доходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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