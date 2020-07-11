"Аппетит там хороший": в деле Михаила Ефремова обсуждают рекордную компенсацию в 40 миллионов

Суд над Михаилом Ефремовым все ближе: сегодня стороны закончили знакомиться с материалами уголовного дела. Как выяснилось, это прошло не слишком гладко. По данным mk.ru, потерпевшая сторона просит возместить моральный ущерб в 40 миллионов рублей на четверых родственников погибшего Сергея Захарова. А ведь до этого родня публично и неоднократно отказалась принимать деньги от повинившегося актера.

- О таких суммах речи не идет, это очередная провокация, - заявил kp.ru адвокат потерпевших Александр Добровинский - Наши требования будут сформированы на суде.

Как уточнил защитник, он представляет интересы трех членов семьи Сергея Захарова: вдовы, брата и сына. Другая, гражданская, жена курьера, с которой он жил долгие годы и которая первой приехала в больницу после аварии, не была признана потерпевшей. Кроме того, в суде будет принимать участие и старший сын погибшего, но у него свой адвокат.

Адвокат потерпевших Александр ДобровинскийФото: Евгения ГУСЕВА

А вот Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, сумму в 40 миллионов опровергать на стал.

- Да, аппетит там хороший, - ответил адвокат kp.ru. - Вот вам, пожалуйста, и сущность семьи. Они ведь на всех телеканалах кричали, что им деньги не нужны, эти копейки. Так почему сейчас вдруг стали нужны? Да и за что им платить? Они молодая семья, может, маленькие дети на руках остались? Пусть не надеются, судья не присудит им те деньги, о которых они мечтают.

- Какую компенсацию обычно присуждают в таких делах? Вы как-то упоминали суммы в 500 - 700 тысяч рублей.

- Я вам так скажу: если они больше миллиона получат, это будут самые счастливые люди на свете.

- Вам известно, почему потерпевшие разделились на две группы - старший сын выступает отдельно?

- Это говорит о сущности семьи. Вот что меня поражает больше всего, их сущность. Обычно интересы потерпевшей стороны представляет в суде кто-то один, а потом компенсацию тихо-мирно делят между собой. Но здесь сразу несколько человек, чтобы ничего не прошло мимо кассы. Битва идет за каждый кусок. Такое ощущение, словно люди ждали этого дня. Был обычный человек, жил, работал за 30 тысяч рублей. А теперь такие суммы обсуждаются.

Напомним, страшное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. На Садовом кольце джип актера вылетел на встречную полосу, протаранив фургон службы доставки. Через несколько часов пострадавший 57-летний курьер Сергей Захаров скончался в больнице. Как показала экспертиза, актер в этот вечер употреблял не только алкоголь, но и наркотики. Однако, сторона защиты намерена добиваться для Михаила Ефремова оправдательного приговора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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Чем ближе суд над Михаилом Ефремовым, тем выше градус напряжения. Так, на днях защитников сразу двух сторон - обвиняемого и потерпевшей стороны - наказали за нарушение адвокатской этики. Мол, Эльман Пашаев и Александр Добровинский слишком активно комментировали дело и занимались самопиаром (подробности)

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