Бой Камару Усман – Хорхе Масвидаль 12 июля 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 251

Нигериец Усман Камару попытается второй раз отстоять свой чемпионский пояс в полусреднем весе. С весны 2019 года он является лучшим в этой категории. Хорхе Масвидаль после трех побед подряд выйдет на бой за звание чемпиона. "КП" рассказывает о главных моментах боя Камару Усман – Хорхе Масвидаль 12 июля 2020.

Когда пройдет бой Камару Усман – Хорхе Масвидаль 12 июля 2020

Бой Камару Усман – Хорхе Масвидаль состоится 12 июля 2020 года в Абу-Даби. Начало основного карта боев - после 5:00 по московскому времени.

Время начала боя Камару Усман – Хорхе Масвидаль 12 июля 2020

Бой между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем ожидается примерно после 07-00 по московскому времени вечером 9 мая 2020 по местному времени в Джексонвилле.

Счет боев Камару Усмана и Хорхе Масвидаля

Усман Камару провел 17 боев, 16 раз выиграл, 7 раз нокаутом, 1 раз сдачей и 8 поединков - решением судей. 1 бой сдачей нигериец проиграл. У Хорхе Масвидался - 48 поединков в карьере, 35 побед, 16 нокаутом, 2 сдачей, 17 - решением судей. 13 раз Хорхе проигрывал, 1 раз нокаутом, 2 раза - сдачей и 10 решением судей.

Прогноз на бой Камару Усман – Хорхе Масвидаль 12 июля 2020

Камару Усман защитит звание чемпиона, он должен добыть победу.

Место боя Камару Усман – Хорхе Масвидаль 12 июля 2020

Бой Камару Усман – Хорхе Масвидаль 12 июля 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC 251 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Прямая онлайн-трансляция боя Камару Усман – Хорхе Масвидаль 12 июля 2020

Проследить за ходом боя Камару Усман – Хорхе Масвидаль можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 05:00 по московскому времени 12 июля 2020 года.