"Спартак" проиграл в гостях "Сочи" 0:1. Москвичи забили красивый гол в свои ворота

Вечером в субботу, 11 июля, в Сочи на стадионе "Фишт" прошел поединок 28 тура чемпионата России по футолу в Премьер-Лиги. "Сочи", который успел немало заявить о себе в нынешнем сезоне, принимал на своем поле столичный "Спартак". "Красно-белых" немало лихорадит в последних поединках - ни одной победы в четырех поединках подряд. И "Сочи" смог оказать невероятное сопротивление гостям из столицы.

Счет в поединке был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте "Сочи" атаковал и после подачи с правого фланга вратарь "Спартака" Максименко прервал острую передачу. Но затем защитник Павел Маслов, пытаясь выбить мяч, "занес" его пяткой в свои ворота. Игрок так неудачно подстроился, что забил гол ударом пяткой через себя. Вышло эффектно и красиво. Гол получился красивым, но не туда!

До конца поединка расклад сил в этом поединке никак не поменялся. Хотя у "красно-белых" было немало опасных атак. А ряд решений судей вызвал немало споров у гостей.

Сочи - Спартак. 1:0. Павел Маслов (автогол), Тинькофф РПЛ, 28 тур 11.07.2020.Сочи - Спартак. 1:0. Павел Маслов (автогол), Тинькофф РПЛ, 28 тур 11.07.2020

"Спартак" в пятой игре подряд не может победить, а вот "Сочи" празднует победу над грозным клубом из Москвы со счетом 1:0.

После этой победы "Сочи" в таблице сложилась необычная ситуация. У сочинцев - 33 очка и они поравнялись со "Спартаком". "Сочи" идет на 9 месте, а "Спартак" - десятый в турнирной таблице РПЛ. Следующий поединок у "Спартака" уже совсем скоро. 15 июля москвичи дома примут "Ахмат". А вот "Сочи" поедут на выезд играть против "Тамбова" - этот поединок пройдет днем позже.