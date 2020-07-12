Бывшая жена Андрея Аршавина похвасталась фото после пластики

Андрей Аршавин официально был женат лишь однажды. В 2016 году он повел под венец Алису Казьмину, с которой встречался несколько лет. Они познакомились в Лондоне, где эффектная шатенка пробовала себя в качестве модели. От футболиста она родила дочь Есению. Однако общий ребенок не помог спасти отношения. Супруги развелись. Долгое время об Алисе ничего не было слышно, однако на днях красавица напомнила о себе.

Бывшая жена Андрея Аршавина сделала пластическую операцию. Алиса Казьмина шокировала фанатов резко изменившейся внешностью, опубликовав фото после преображения.

38-летняя девушка сделала ринопластику и увеличила губы. Поклонники разошлись во мнениях. Одни высказались, что пластическая операция сделала внешность Алисы идеальной. Другие отметили, что красавица утратила былую красоту. Многие потребовали "вернуть все назад".

"Алиса, чем вас так не устраивал прежний нос?", "Вас не узнать после операции", "Такой красивый носик испортили", "Сделала пластику", "Губы теперь как у всех", - отозвались поклонники.

kazmina_alisia__mb Улыбка бывает наградой...

Напомним, Андрей Аршавин развелся с Алисой Казьминой в августе 2018 года. Как признавалась жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных измен футболиста. А в январе 2020 года разразился скандал. Казьмина была возмущена тем, что мама Андрея потребовала освободить ее жилплощадь. Алиса съезжать не хотела и всячески этому противилась. Казьмина по неизвестной причине набросилась на бывшего мужа. Женщина почему-то считала что это он отнимал у нее жилье, которое ей по закону собственно и не принадлежало.

К слову, ради Казьминой спортсмен в свое время бросил беременную Юлию Барановскую. После развода с Алисой он неожиданно возобновил свои отношения с тремя детьми от телеведущей, а потом подал на нее в суд. Мужчину не устроила сумма алиментов, которую он выплачивает на своих наследников.