Адвокат Пелагеи: "Ивану Телегину запрещают общаться с ребенком? Это ложь!"

Еще недавно Пелагея была уверена, что развод с неверным мужем ей удастся оформить быстро, без негатива и конфликтов. Однако хоккеист Иван Телегин неожиданно первым подал иск на раздел имущества. Певица сильно удивилась, когда обнаружила, что муж претендует не только на совместно нажитое, но и на то, куда он не вложил ни рубля. В разговоре с «КП» представитель певицы рассказал, в каком состоянии находится его подопечная, опроверг заявления адвоката Телегина и пояснил, возможно ли мирное урегулирование.

- Филипп, до этого разговора вы ни разу не комментировали развод вашей подопечной. Перед последним заседанием вас атаковали журналисты и вы в буквальном смысле от них сбежали. Мы пытались взять интервью, но вы не давали. Почему?

- Я до последнего момента надеялся, что супругам удастся урегулировать спор миром. Познакомившись, мы договорились с адвокатами Ивана не привлекать внимания к процессу и не давать интервью. Вот я и придерживался договорённостей, как мог (улыбается), уклоняясь от общения с журналистами. Более того, по просьбе Ивана процесс был закрыт, и комментарии давать о деталях процесса я был не вправе. Однако адвокаты Телегина решили нарушить наш уговор, чтобы первыми дать версию событий, далекую от действительности.

- Самый, пожалуй, важный вопрос: адвокат Телегина сказала, что Пелагея запретила мужу общаться с ребенком, которого он содержит. Это действительно так?

- Это ложное заявление. Никогда не было запрета, его и сейчас нет. Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой. Адвокат слукавил, опустив одну деталь - Телегин вдруг захотел приехать к дочери, когда получил иск на алименты. Это был конец мая, самоизоляция. А до этого не желал, не проявлял интереса с 25 января. Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал…

Певица сильно удивилась, когда она обнаружила, что муж претендует не только на совместно нажитое, но и на то, куда он не вложил ни рубля.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Давайте по фактам: адвокат Телегина говорит, что Пелагея запретила ему видеться с дочкой? И о чем Иван просит суд в своем иске? Что ему действительно важно в споре с супругой? Он просит поделить имущество. Вопрос. Если Пелагея не даёт ребёнка, почему в иске Телегина ни слова о требовании установить порядок общения отца с дочкой?

По поводу содержания ребенка — еще одна ложь. У нас есть на руках факты, подтверждающие то, что все это время дочку полностью содержит Пелагея, без участия отца. За весь год Телегин встречался с Таисией несколько раз, коротко, всегда приезжал с третьими лицами, чтобы сфотографировать встречу.

- А как вы познакомились с певицей и почему взяли ее дело?

- Мы оба родом из Новосибирска и были знакомы. Общий друг попросил связаться с Пелагеей, сказал, что она очень переживает, и ей нужен совет. Мы поговорили с Пелагеей, и я предложил подать иск на расторжение брака и взыскание алиментов.

- Пелагея очень долго не подавала на развод, почему?

- Пара распалась более года назад – летом 2019-го. У Ивана и Пелагеи есть маленькая дочь Таисия, это обстоятельство требовало от матери не афишировать событие и максимально его скрывать. Она как человек, ориентированный на семью, старалась до последнего сохранить нормальные отношения с Иваном. Она до последнего надеялась, что все будет честно и порядочно. Но Иван видимо решил иначе. Телегин почти сразу начал открыто афишировать новые отношения, он и его женщина делились фотографиями в соцсетях о подробностях своего романа, что тут же всплывало в СМИ, которые когда-то прочитает и Таисия. Это надо было когда-то прекращать, к тому же - было полное отсутствие помощи и заботы со стороны Телегина.

Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот причина, по которой Иван не подавал на расторжение брака, понятна – был бы сразу поднят вопрос об алиментах.

- Расскажите о самом иске, который подала певица. Адвокат Телегина утверждает, что все по закону и нажитое будет делиться исходя из прав мужа и жены.

- Прежде всего, хочу отметить, что утверждения адвоката Ивана о том, что иск о разделе имущества «это обязательная процедура в случае развода» не основаны на законе. Не знать этого она не может, следовательно, это просто попытка прикрыть агрессивное поведение своего клиента и запутать общественность. Иск о разделе имущества Пелагеей не планировался, поскольку супруги изначально оформляли имущество на того супруга, за счёт чьих средств оно фактически приобреталось. Дом за 54 млн. руб. приобретён в ипотеку и изначально оформлен на обоих супругов, ипотека оплачивалась из семейного бюджета. Квартира за 85 млн. руб., приобретённая через 2(!) месяца после свадьбы, была оформлена на Пелагею, потому что куплена на деньги мамы Пелагеи. О чем в суде есть подтверждающие документы, и адвокат Телегина о них знает. Я предложил Пелагее, чтобы суд разобрался в итоге, где чьё имущество и поделил его по закону, чтобы избежать ложных обвинений со стороны супруга.

- И все же вижу путаницу. Соглашение, по словам адвоката Телегина, было готово и просто в последний момент не подписано Пелагеей…

- Соглашение готовилось адвокатами Ивана несколько месяцев, однако было составлено так же юридически некорректно, как и поданный им иск. Что характерно, в иске на раздел общего дома и квартиры Пелагеи Иван не указал ни одного своего счёта, не было этого и в соглашении, предложенном Иваном. При этом и на ремонт ипотечного дома, и на автомобиль Бэнтли денежные средства тратились из сбережений Пелагеи, а иногда и ее матери. Предложение Ивана не учитывать эти траты Пелагеи, с учётом того, что и дом, и машину он планирует оставить за собой, но поделить ее квартиру, выглядит оскорбительным. Данный вопрос мы также предложили разрешить суду.

- Я, кстати, посчитал, что если бы Пелагея подала на развод тогда, летом, когда у Ивана был еще тот неурезанный контракт и зарплата его была 7,2 млн в месяц, за год она бы получила алиментов уже миллионов на 20. Странно все же, что не подавала...

Адвокат Филипп Рябченко.Фото: Личный архив

- Ивану просто повезло с тем, что Пелагея не ставит во главу угла деньги.

Еще раз поясню: Пелагея хотела тихо и мирно расторгнуть брак, рассчитывала на порядочность супруга. У него был целый год, чтобы продемонстрировать эту порядочность, любовь к дочке, честность. Но в результате, год не подавая на алименты, она получила иск на раздел квартиры, в которой живет с дочерью. Сама эта ситуация выглядит очень недостойно. Пелагея тяжело переживает это предательство.

…Как бы ни пытались сейчас адвокаты Телегина обелить его имидж, они забывают, что Иван уже ВТОРОЙ раз делает так: расстается с женщиной от которой у него ребенок, жадничает на алименты, и не интересуется ребенком. Где не везет Телегину? С женщинами? С детьми? Или с совестью?