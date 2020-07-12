"Мисс Вселенная" Оксана Федорова поможет преобразиться мамам из многодетных и малообеспеченных семей

Когда всю себя отдаешь семье и близким - что остается тебе самой? Ни времени, ни сил. Но если у мамы опускаются руки - все в доме идет вверх дном.

Помочь мамам из малообеспеченных и многодетных семей почувствовать себя настоящими женщинами решил фонд телеведущей, победительницы конкурса «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». В рамках гранта «Москва – Добрый город» Департамента труда и социальной защиты населения столицы был разработан проект «Я стала другой»! Он посвящен женщинам из малообеспеченных и многодетных семей, которые в условиях дефицита времени и средств забывают о себе, откладывая свои мечты «на потом».

- Социальный проект «Я стала другой» — это возможность для женщин из многодетных и малообеспеченных семей получить знания из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья от профессионалов высшего уровня, которые помогут раскрыть свой потенциал и самореализоваться в профессиональной и социальной сфере, - отметила основатель БФ «Спешите делать добро!», телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Оксана Федорова о проекте #ЯСталаДругой.Оксана Федорова - основатель фонда "Спешите делать добро!" рассказала о социальном проекте Я стала другой

Проект включает лекции, мастер-классы и семинары от психологов, стилистов, артистов и общественных деятелей по трем тематическим блокам: красота, психология и здоровье.

Ведущим экспертом по теме здоровья выступит балерина, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, уроки по стилю и красоте проведет Оксана Федорова, а главным консультантом в области психологии проекта станет известный психолог, медиа-эксперт, бизнес-коуч Анетта Орлова.

Вообще работа с психологами - важнейшая составляющая проекта. Они помогут мамам научиться управлять стрессом, расскажут, как построить психологическую защиту от агрессоров, стать уверенными в себе, научиться слышать своих детей, партнеров, коллег, оппонентов.

Организаторы рассчитывают, что в проекте поучаствует не менее ста женщин. Зарегистрироваться можно по ссылке. Группы формируют каждый месяц с июля по октябрь.