2020-07-12T00:48:04+03:00
Общество

Инновационный палаточный лагерь для маленьких патриотов открылся в Кронштадте

«Школа военных медиков» расположилась в чудо-сферах под открытым небом и приняла сотню девчат
Анна ПОСЛЯНОВА
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«Школа военных медиков» расположилась в чудо-сферах под открытым небом и приняла сотню девчат«Школа военных медиков» расположилась в чудо-сферах под открытым небом и приняла сотню девчатФото: Артем КИЛЬКИН
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Детский военно-патриотический лагерь для тех, кто хочет стать «сильным духом и выносливым физически», заработал в Кронштадте: 10 июля учебно-спортивный палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев» принял первую смену и стал первым объектов масштабного проекта создания на Котлине историко-культурного кластера «Остров фортов».

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

На четырех с лишним гектарах, между березами и соснами, за три месяца соорудили инновационный палаточный лагерь. Для детей на лужайках расставили 23 купола Фуллера – эдаких пузыря под открытым небом. В каждой сфере – по пять двуспальных кроватей и пять шкафчиков. В отдельных модулях расположили санузел и душевые, столовая и медблок. Палаточный лагерь рассчитан на 160 детей в смену.

– В куполах Фуллера есть кондиционеры, отопление и вентиляция, поэтому внутри и не холодно, и не жарко, – рассказывает основатель и руководитель проекта «Лагерь настоящих героев» Дарья Борисова. – «Фишечки» нашего лагеря – полоса препятствий, две спортивные площадки и лазертаг в соседней лесной зоне, где ребята сами выстраивают тактические укрепления.

Из-за мер безопасности, продиктованных коронавирусом, принять пока смогли только 105 ребят от 14 до 18 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за мер безопасности, продиктованных коронавирусом, принять пока смогли только 105 ребят от 14 до 18 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первая смена заехала в «лагерь героев» вчера, 10 июля, а сегодня утром выстроилась на торжественную линейку. Из-за мер безопасности, продиктованных коронавирусом, принять пока смогли только 105 ребят от 14 до 18 лет. Вернее, девчонок: смены решили сделать разнополыми, чтобы не отвлекать подростков от мыслей о патриотизме. 105 школьниц поделили на восемь «взводов».

– Мне позвонили и спросили: «Едешь?». Я ответила: «Конечно, еду!», – рассказывает «рядовая» Вероника. – Лагерь военный, медицинский – боже, это же мечта! Взяла подружек за руки – и мы помчались сюда.

– Лагерь был спасением от скуки, – поддерживает ее «однополчанка» Алина. – Сейчас повсюду коронавирус, и, к сожалению, очень сложно испытать обычные летние эмоции.

На четырех с лишним гектарах за три месяца соорудили инновационный палаточный лагерь..

ЛАГЕРЬ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

В первой смене собрали девочек из петербургских семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также самых талантливых школьниц Кронштадта. Всем путевки достались бесплатно.

– Я очень старалась, чтобы попасть сюда, – признается «рядовая» Ксения. – Занимаюсь в нашем военно-патриотическом клубе в Кронштадте.

«Лагерь настоящих героев» принял первую смену. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Лагерь настоящих героев» принял первую смену.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мне тоже очень интересна военная тематика, – рассказывает ее подруга Виктория. – Я из клуба «Юный моряк», у меня папа военный.

В лагере девчонки проведут 11 дней. За эту смену, названную «Школой военных медиков», их научат оказывать первую помощь, расскажут, как сориентироваться на местности, и даже обучат навыкам выживания.

– В городе-крепости открылся настоящий лагерь, – обратился по видеосвязи к девчатам губернатор Петербурга Александр Беглов. – Вас ждут две замечательные недели. Кем бы вы ни стали в будущем, уверен, эти знания вам пригодятся. А для кого-то из вас эта летняя смена станет начало пути в будущей профессии.

– Нам такие объекты очень нужны: у нас 4 000 школьников, клуб «Юный моряк», отряд «Юнармия», – отметил на открытии лагеря глава Кронштадтского района Олег Довганюк. – Год нашей совместной работы с командой «Острова фортов» показал, что все участники проекта относятся к Кронштадту как к уникальному историческому, географическому, военно-политическому объекту не только Петербурга, но и всей России.

ПРО АРМИЮ – БЕЗ МИЛИТАРИЗМА

Следить за сотней девчонок будут 40 вожатых и инструкторов. В целях безопасности все они безвыездно провели в лагере две недели накануне старта первой смены. Все сотрудники регулярно сдают тест на коронавирус. Не покинут вожатые и инструкторы периметра лагеря вплоть до конца последнего детского заезда. Кстати, сами ребята тоже должны сдать не только стандартный набор анализов, но и тест на «ковид», накануне заезда в лагерь.

Этим летом «Лагерь настоящих героев» примет четыре смены..

– Мы пытаемся сделать все, чтобы ребята безопасно и достойно отдохнули в этом непростом году, – поясняет Дарья Борисова. – Основная концепция – дети учатся военно-прикладным дисциплинам, узнают, что такое армия. Но это происходит ни в коем случае не в милитаризованной форме: все излагается в виде игры. Программы авторские, разработанные и апробированные специалистами. Всех сотрудников мы обучали в собственном методическом центре подготовки кадров.

Этим летом «Лагерь настоящих героев» примет четыре смены, посвященные разным темам и навыкам. Вторая, мальчишеская, стартует 23 июля и пройдет в формате «Школы военных медиков». Третью смену, 5 августа, проведут в виде «Школы спецназа», а четвертую, 18 августа, преподнесут как «Школу военных связистов».

До конца теплого сезона чудо-лагерь примет более 400 маленьких патриотов. В будущем, когда у комплекса появится благоустроенный выход к воде, здесь откроют и «Школу моряков».

Следить за сотней девчонок будут 40 вожатых и инструкторов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следить за сотней девчонок будут 40 вожатых и инструкторов.Фото: Артем КИЛЬКИН

СКАЗАНО!

Ксения Шойгу, основатель Гонки героев, заместитель председателя инвестиционного комитета Целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадта, член рабочей группы по развитию Кронштадта:

– «Лагерь настоящих героев» расширяет возможности для интересного и полезного отдыха детей Кронштадта и других районов Петербурга и вносит вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Лагерь расположен в удивительном месте, которое не только очень красивое, но и пропитано духом истории, воинской доблести и героизма. Уверена, дети проникнутся им и, помимо укрепления здоровья и получения важных для взрослой жизни навыков, вынесут из пребывания в лагере интерес к прошлому и настоящему Военно-морского флота России, а также желание быть полезными своей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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