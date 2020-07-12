Первые слова чемпиона UFC Петра Яна после победы: "Спасибо моей супруге, она у меня умничка"

Рано утром в воскресенье, 12 июля, в Абу-Даби на "Бойцовском острове" прошел первый турнир из серии UFC. Спортсмены вышли в октагон на "номерной" турнир 251. И главный и самый ожидаемый поединок для всех болельщиков из России - это схватка Петра Яна с бразильцем Жозе Альдо. Яну только 27 лет и всего за несколько лет он прошел путь до боя за звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

По итогам пяти раундов Петр Ян одержал победу, нокаутировав опытного бразильского соперника. И после того, как Ян поднял над головой чемпионский пояс, то он в официальном интервью UFC поведал о подробностях поединка.

- Соперник тебя чем-то удивил?

- Я знал, что будет очень серьезный бой. И подготовку не форсировали. Чуть отбил ногу, пришлось драться в левой стойке весь бой.

- Ты почувствовал, что он устает и сохранял энергию?

- Первые раунды была задача поддавливать, но начинать работать с третьего раунда. А давать работать больше - ему. Альдо подвыматался и мы начали его чуть-чуть "разбирать".

- Пару недель назад стал отцом. Скажи, как ты себя чувствуешь?

- Огромное спасибо своей супруге, она у меня умничка. Это мотивирует. Спасибо за поздравления. Спасибо за болельщикам в России, кто за меня болеет. Всех люблю, ценю и уважаю.

Петр Ян теперь официально - второй в UFC обладатель чемпионского пояса после Хабиба Нурмагомедова. И этого он добился впервые в жизни.