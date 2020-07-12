2020-07-12T10:19:04+03:00
Спорт

Турнир на Бойцовском острове в Абу-Даби 12 июля 2020 UFC 251: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции

Первый из серии турниров в ОАЭ завершился, после него пройдет официальная пресс-конференция UFC 251 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Петр Ян - новый чемпион UFC в России.Петр Ян - новый чемпион UFC в России.Фото: REUTERS
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Российский боец Петр Ян одержал победу в бою за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. В пятом раунде он нокаутировал опытного бойца Жозе Альдо. И стал вторым после Хабиба Нурмагомедова россиянином, который добился почетного звания в самом популярном промоушене мира в смешанных единоборствах.

Поединок Жозе Альдо - Петр Ян прошел в рамках "Бойцовского острова". Это - отдельно взятая в аренду земля в ОАЭ недалеко от Абу-Даби. И именно там планируется летом проведение сразу нескольких турниров под эгидой UFC. 251-й "номерной" турнир - первый из серии.

Кроме боя Альдо-Ян прошли еще два титульных поединка. Камару Усман и Хорхе Масвидаль спорили за звание лучшего в полусреднем весе. А вот Алекс Волкановски провел матч-реванш против Макса Холлоуэя.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию пост-пресс-конференции после боев турнира UFC 251.

UFC 251: Пост пресс-конференция.Пресс-конференция после боя Жозе Альдо - Петр на UFC 251 12 июля 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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