Black Lives Matter решили устроить в Cочи и снесли памятник русским солдатам

Мы с уверенностью можем утверждать, что и до нас докатилось американское движение Black Lives Matter, где белые становятся на колено перед черными и каются за расизм.

Обычно до Россиюшки западная мода доходит с опозданием в пять, а то и в десять лет. Но в этот раз все как у людей. Словно премьера голливудского блокбастера – день в день. 9 июля в пригороде Сочи Адлере снесли памятник русским солдатам – героям Кавказской войны, установленный 1 июня. Снесли его не просто так. Не потому что, дизайн кому-то не понравился или высоту постамента не согласовали с местным департаментом архитектуры.

Просто памятник оказался оскорбительным.

Опять-таки, содержательно ничего выдающегося в этом сооружении не было. Это был просто памятный знак, который изображал карту Форта Святого Духа, воздвигнутого на мысе Адлер в 30-х годах XIX века для укрепления Черноморской береговой линии. Но черкесских активистов оскорбил сам факт установки памятника русским солдатам на «их» земле.

Около 50 человек, включая, кстати, граждан Турции, подписали петицию с требованием к администрации города Сочи убрать «раскалывающий общество» памятник и руководитель городского департамента строительства и архитектуры Оганесов исполнил требования недовольных граждан.

Это тем более удивительно, что обычно ко всяким неодобренным властями проявлениям гражданского общества реакция чиновников совершенно обратная.

Уместно привести справку из Википедии. По данным переписи населения от 2010 года, около 70% населения Сочи составляли русские. Черкесы – 1,2%.

Казалось бы, цифры полностью исчерпывают вопрос. Но оказалось, что нет.

Советская политика сдерживания «великодержавного шовинизма» и «позитивной дискриминации» русских, введенная в практику В.И.Лениным, продолжает оставаться неизменной доминантой национальной политики Российской Федерации.

Даже новообретённый, согласно поправкам к Конституции, статус государствообразующего народа, пока до многих чиновников на местах не доходит. И ладно бы дело шло в национальной автономии с устоявшейся десятилетиями практикой негласной дискриминации русского большинства, но ведь событие произошло в русском городе.

Если вы думаете, что для черкесского национального меньшинства оскорбительно выглядел только памятник в Сочи, вы сильно ошибаетесь. Еще черкесских активистов оскорбляют памятники генералу Ермолову, адмиралу Лазареву и даже государю императору Александру II Освободителю.

Логика недовольных очень проста и даже не камуфлируется никаким политкорректным мусором. По их мнению, это - исторические земли черкесов, которых Российская империя подвергла геноциду во время Кавказских войн и русские должны помнить свое место.

Вот только проблема заключается только в том, что русские не перестают помнить свое место. Это место – победителей и завоевателей.

Да-да. Русский народ создал крупнейшее в мире государство, раскинувшееся на пол-Евразии. И то, что сегодня граждане России составляют многонациональный народ Российской Федерации ни на секунду, не отменяет этого вопиюще объективного исторического факта.

Русские солдаты, русские переселенцы, ушкуйники, промышленники, купцы, казаки и моряки утвердили российский флаг на огромной территории. Они впитали это пространство в себя. И в свою очередь, они пропитали его своим потом и кровью. Этот медленный, длившийся столетиями процесс сделал его нашей Родиной, Россией.

И теперь на 1\7 части земной суши 146 миллионов человек говорят на русском языке, читают Толстого и Пушкина и столицей этой прекрасной страны является Москва. Которая – Третий Рим и четвертому не бывать.

Мы знаем нашу историю, и, честно говоря, гордимся ей.

Некоторым это не нравится, и они все время пытаются нам объяснить, что конкретно нам гордиться нечем и, что «все не так однозначно».

Мы знаем, что неоднозначно. Но, это – славная история народа-победителя. Наша.

Пространство нуждается в особых приметах, координатах. Именно для этого люди на протяжении десятков тысяч лет строили храмы, поклонные кресты, памятники. Чтобы не забыть о важном.

В этом снесенном памятнике важно, что?

Важно то, что Кавказская война, событиям которой был посвящён монумент, началась как борьба Российской империи с набеговой системой горцев, которые десятилетиями нападали на русские поселения, граничившие с Кавказом. Убивали, грабили и продавали русских пленников в рабство.

Памятный знак был установлен для того, чтобы не забыть, что так называемое Черноморское побережье Кавказа вошло в состав империи в результате кровопролитной войны, в которой Россия одержала победу и народы Кавказа стали подданными русского царя. Не рабами, не данниками. А подданными.

Тех же, кто поклялся не прекращать войны – пришлось убить или выселить в Турцию. С Турцией у нас вообще уже 500 лет как особые отношения. Мы тоже про это не забываем. А турки, спасибо, регулярно напоминают.

Всякий кто по своему невежеству и слепоте думает, что русские стали другими, может оглянуться всего на 20 лет назад. В 2000 год. И убедиться, что - нет, русские остались теми же самыми. И с очень хорошей памятью.

Так что не стоит в России играть в BLM. Не стоит трогать наши памятники. Тем более, что теперь они под защитой Конституции.