2020-07-12T11:58:22+03:00
Политика

Хабаровск выдал вторую волну протестов «Свободу Фургалу!»

И теперь город собирается повторять акции своего недовольства Москвой каждый день. С места событий передает наш обозреватель Владимир Ворсобин [фото, видео]
Владимир ВОРСОБИН
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Митингующих было очень мало. Город явно не захотел больше митинговатьМитингующих было очень мало. Город явно не захотел больше митинговатьФото: Борис КОКУРИН
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Второй день протеста в Хабаровске опять-таки никто не ожидал. После субботнего многотысячного митинга с требованием вернуть на место арестованного губернатора края Сергея Фургала (а это потрясло отвыкшую от столь буйных провинциальных волнений Россию), казалось, город успокоится.

Хабаровск выдал вторую волну протестов «Свободу Фургалу!» Фото: Борис КОКУРИН

Хабаровск выдал вторую волну протестов «Свободу Фургалу!»Фото: Борис КОКУРИН

Он и успокоился. Но его разбудили снова.

Первые тревожные слухи, что готовится очередной залп недовольства, пришли утром. По сетям распространилось видео, как отряд омоновцев в касках и с щитами заходит в здание администрации и, видимо, занимает там круговую оборону.

город собирается повторять акции своего недовольства Москвой каждый день Фото: Борис КОКУРИН

город собирается повторять акции своего недовольства Москвой каждый деньФото: Борис КОКУРИН

В здание администрации Хабаровского края заходит ОМОН.

Затем на площади появилась небольшая группа молодых людей (около 150 человек) и с криками «Мы пришли сами», «Свободу Фургалу» снова подошла к администрации.

Казалось, город успокоится. Но нет Фото: Борис КОКУРИН

Казалось, город успокоится. Но нетФото: Борис КОКУРИН

А дальше произошло удивительное...

Митингующих было очень мало. Город явно не захотел больше митинговать, и предпочел остаться дома\на даче.

Город явно не захотел больше митинговать, и предпочел остаться дома\на даче Фото: Борис КОКУРИН

Город явно не захотел больше митинговать, и предпочел остаться дома\на дачеФото: Борис КОКУРИН

Но по городу, из-за какой-то кучки бузотёров, вдруг пошла новая цепная реакция. Водители, где бы они ни были (я в этот момент ехал по окраинам Хабаровска) как и вчера нажали на свои «клаксоны». Хабаровск опять загудел.

Некоторые протестующие привели с собой детей Фото: Борис КОКУРИН

Некоторые протестующие привели с собой детейФото: Борис КОКУРИН

Еще один день протестов в Хабаровске: Людям удобнее нажимать на клаксон, чем выходить на улицу.Владимир ВОРСОБИН

Группка эта долго моталась по трассам, то и дело возвращаясь к администрации. А водители, видимо, исходили из логики – зачем мне идти куда-то, пусть вон лучше молодежь бегает, а посигналить во имя справедливости – это можно.

Водители как и вчера нажали на свои «клаксоны» Фото: Борис КОКУРИН

Водители как и вчера нажали на свои «клаксоны»Фото: Борис КОКУРИН

И десятки тысяч машин, автобусов, троллейбусов (даже уборочная техника) орали весь воскресный день.

А молодежь (часть из которой, как говорят местные журналисты, называет себя навальнистами), беспрепятственно ходила по городу, и даже сцепилась по пути с каким-то гражданином, утверждавшим, что если губер убийца, то должен сидеть в тюрьме.

По городу, из-за какой-то кучки бузотёров, вдруг пошла новая цепная реакция Фото: Борис КОКУРИН

По городу, из-за какой-то кучки бузотёров, вдруг пошла новая цепная реакцияФото: Борис КОКУРИН

Тогда один из митингующих снял рубаху и вызвал врага на ютуб (из-за запредельного количества видеокамер) мордобитие. Прохожий с подозрительной готовностью согласился.

Водители, видимо, исходили из логики – зачем мне идти куда-то, а посигналить во имя справедливости – это можно Фото: Борис КОКУРИН

Водители, видимо, исходили из логики – зачем мне идти куда-то, а посигналить во имя справедливости – это можноФото: Борис КОКУРИН

Разняли.

Когда количество митингующих снизилось до критического решили разойтись.

Но на прощанье было объявлено - теперь Хабаровск будет гудеть ежедневно с 18 часов вечера. То есть, по дороге Хабаровска с работы. Когда Москва только просыпается и смотрит новости - что там в стране.

Свободу Фургалу - требует толпа Фото: Борис КОКУРИН

Свободу Фургалу - требует толпаФото: Борис КОКУРИН

- И сколько это будет продолжаться – спросили мальца в марлевой повязке.

А тот засмеялся:

- Да хоть бы и год!

Второй день протеста в Хабаровске опять-таки никто не ожидал Фото: Борис КОКУРИН

Второй день протеста в Хабаровске опять-таки никто не ожидалФото: Борис КОКУРИН

Второй день, второе шествие: Демонстранты в Хабаровске хотят взять власть измором.Владимир ВОРСОБИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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