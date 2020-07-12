Биография Петра Яна, чемпиона UFC: его дед – китаец, сам он дрался в ночных клубах, а второй сын родился в Таиланде в разгар пандемии

Ранним утром 12 июля Россия получила нового чемпиона мира в UFC. Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и получил пояс в наилегчайшем весе. «КП» рассказывает, откуда взялся у России новый чемпион с такой необычной фамилией.

Родом из Сибири. Петру 27 лет – юный возраст для ММА. Во всех справочниках говорится, что Петр родился в городе Дудинка. Сам он упоминал, что родом из деревни Красноярского края, а в городок Дудинка, что на Таймыре, семья переехала позже.

Дед Петра Яна – чистокровный китаец. Отсюда и такая странная фамилия. Кроме того, бабушка Яна – грузинка. Но сам Петр подчеркивает, что считает себя русским православным человеком. Это добавляет ему и фанатов, и хейтеров. Бои с соперниками с Кавказа проходят особенно принципиально.

Во время конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге он пытался примирить стороны. Бойцу ММА не понравилось, сколько агрессии было в противостоянии сторонников и противников строительства храма. Но ни одну из сторон он не занял. «С народом нельзя ссориться. Народ - это наша поддержка, наша сила», - заявил Петр Ян.

Единоборствами занялся благодаря старшему брату. Причем сам брат не хотел водить Петра в секцию – тот увязался сам. Занимался не только боксом, но и мини-футболом.

Часто дрался в школе. Петр Ян рассказывал, что не сам затевал потасовки: просто только что переехал из деревни, и не мог смириться с несправедливостью, которые царили в школе, вступаясь за слабых.

В 15 лет переехал в Омск, а потом два года не видел семью. Хотел поступить в колледж, но опоздал и пришлось дальше учиться в школе. Потом был институт, и все время занятия в школе.

Работал вышибалой. С ростом 170 см и весом 61 кг это было непросто. Но наверняка разборки в омских кабаках лучше всего могут закалить характер.

Дрался в ночных клубах за гонорар. Вознаграждение за бой – 4000 рублей, помогали выжить. Бывало, что сразу после поединков в клубе по кикбоксингу Петру Яну приходилось выходить на районные соревнования по боксу. Но осечек не было.

Прозвище Петра Яна в ММА - «Без пощады». Оно лучше всего демонстрирует его бескомпромиссную манеру боя. Ян – «ударник», то есть больше полагается на силу и точность ударов рук, чем на борцовские приемы, как например Хабиб. Это более зрелищно.

Петр Ян женат, у него два сына. Жену чемпиона зовут Юлия, детей – Даниил (4 года) и Константин. Младший из сыновей родился в июне 2020 года в Таиланде. Именно там пандемия коронавируса застала семью Яна, и там де пришлось рожать его семье.

На Таиланде Петр Ян проводит много времени. Там он готовится почти ко всем своим боям - жаркий и влажный климат позволяет выработать выносливость. К чемпионскому поединку Петр готовился там же, причем в условиях самоизоляции его зал на Таиланде закрыли, но боец снял на острове дом, одну из комнат устелил матами, и судя по результату «тренировочный лагерь» оказался очень эффективным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпионский пояс меня не поменяет как человека. Он сделает меня сильнее: Петр Ян после победы на UFC 251 вспомнил слова Хабиба

Второй после Нурмагомедова российский чемпион главного промоушена мира был довольно скромен и учтив на пресс-конференции (подробности)