2020-07-12T11:22:46+03:00
Спорт

Этери Тутберидзе: Когда поднимается наш флаг, то воздуха становится больше

В Лозанне в субботу Международный союз конькобежцев ISU впервые вручил премии в области фигурного катания
Сергей КИРИЛЛОВ
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Тутберидзе сказала по видеосвязи, что ее награда – это признание уже пройденного пути, проделанной работыТутберидзе сказала по видеосвязи, что ее награда – это признание уже пройденного пути, проделанной работыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Победителем в одной из самых престижных номинаций «Лучший тренер года» признана Этери Тутберидзе. Ее воспитанницы выиграли все этапы Гран-при, включая финал, где заняли весь пьедестал почета. А потом повторили свой успех на чемпионате Европы в Граце. Как говорят в единоборствах, победа за явным преимуществом!

Не удивительно, что воспитанница Этери Георгиевны Алена Косторная была признана «Лучшим новичком года». 16-летняя фигуристка победила во всех международных соревнованиях, включая финал Гран-при и чемпионат Европы.

- Даже мысли не допускала, поэтому это была полная неожиданность, и у меня, естественно, даже дух перехватило, - прокомментировала свою награду Алена Косторная.

Сама же Тутберидзе сказала по видеосвязи, что ее награда – это признание уже пройденного пути, проделанной работы. А секрет ее прост – все надо делать с любовью, и ничего другого нет.

А вот на вопрос, кого бы она выделила в этом сезоне, Этери заявила, что «настоящую радость мне приносят медали моей дочери Дианы Дэвис, которая катается в танцах на льду с Глебом Смолкиным у Игоря Шпильбанда. И пусть на меня никто не обижается за это».

Тутберидзе также рассказала о том, какие теперь ставит цели перед собой и своими воспитанниками.

- Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли зрителей, заставляли задуматься, ну, и конечно, отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. А что касается медалей? Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение, - приводит слова тренера официальный сайт Федерации фигурного катания России.

«Лучший новичок» - Алена Косторная (Россия)

«Лучший тренер» - Этери Тутберидзе (Россия)

«Лучший хореограф» - Ши-Линн Бурн (Канада)

«Лучший костюм» - Мэдисон Чок – Эван Бейтс, (США)

«За достижения в спорте» - Курт Браунинг, (Канада)

«Самая интересная программа» - Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

«Самый ценный фигурист» - Юдзуру Ханю (Япония)

ИСТОЧНИК KP.RU

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