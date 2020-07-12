2020-07-12T11:59:05+03:00
Экономика

Кому в августе увеличат пенсию: индексация коснется 14 миллионов человек

К страховой части пенсии прибавят 9,1%
Влад СМЕРТИН
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В августе произойдет перерасчет выплат тем пенсионерам, которые работали в 2019 годуВ августе произойдет перерасчет выплат тем пенсионерам, которые работали в 2019 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии. С 1 августа им прибавят 9,1% к страховой части пенсии.

- В августе произойдет перерасчет выплат тем пенсионерам, которые работали в 2019 году, и за которых, как следствие, работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд, - пояснила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Никуда идти с заявлением не нужно: перерасчет произведут автоматически. Причем неважно, продолжает ли человек трудиться и сейчас, или уже отправился на заслуженный отдых. Главное, чтобы он отработал свое в 2019-м.

По данным ПФР, таких в стране порядка 14 миллионов человек.

Кроме того, прибавка в таком же объеме 9,1% ждет пожизненные накопительные пенсии, которые выплачивают через государственный Пенсионный фонд. Это деньги, которые получают россияне, рожденные в 1967 году и позже. Напомним, что с 2016 года накопительная часть пенсии работающих людей старшего поколения индексируется только после их выхода на заслуженный отдых.

В свою очередь в ПФР напомнили, что нас ждет корректировка пенсий. За год они могут вырасти на более чем на 3 балла. Сейчас один балл стоит 93 рубля, поэтому максимальный размер прибавки составляет 279 рублей.

7,99% прибавят выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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