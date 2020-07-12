2020-07-12T13:03:14+03:00
Звезды

«Вползла в доверие»: Мирослава Карпович полгода пыталась увести Павла Прилучного из семьи

Как выяснилось, интрижка артистов началась еще зимой
Игорь ПОЛЯКОВ
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Мирослава пока актриса одной ролиМирослава пока актриса одной ролиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный оформил развод с актрисой Агатой Муцениеце, но пока решение суда не вступило в законную силу. А значит, до 15 июля одна из самых красивых пар кинематографа может его оспорить. Вероятно, об этом знала и любовница Прилучного актриса Мирослава Карпович, которая, выяснив, что Павел улетел с детьми в Крым, отправилась следом за ним на крымское побережье. В актерских кругах предполагают, что именно с подачи звезды сериала «Папины дочки» в СМИ появились фото этого вояжа.

Мирослава пока актриса одной роли и засветиться в светской хронике со звездой уровня Прилучного для нее предел мечтаний.

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На премьере фильма Союз спасения
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- Карпович полгода пыталась увести Павла из семьи. Ее не остановило, что он женат, что у него двое маленьких людей. Хищная дама. Она просто вползла Прилучному в доверие...Связь Павла и Мирославы началась еще минувшей зимой, - рассказали «КП» коллеги Прилучного. - Карпович пришла на место Агаты в спектакль «Косметика врага», который Агата Муцениеце раньше играла с мужем. И почти сразу у Прилучного и Карпович начался роман. Она фактически разбила его семью и весь этот конфликт между Пашей и Агатой, который потом вылился в драку, спровоцировала Карпович. Агата ведь чувствовала, что у Павла кто-то есть…

В итоге дело дошло до развода — Агата сидит в Москве, а Павел с детьми и любовницей в Крыму, - удивляются напористости Мирославы Карпович ее коллеги по цеху.

Напомним: психолог Сергей Ланг, увидев фото детей Прилучного на отдыхе, предостерег Павла, мол, слишком рано знакомить таких малышей с новой пассией. Дескать, для детей это сильнейший стресс, который потом может вылиться в серьёзную психологическую травму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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