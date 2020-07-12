Вдову Виктора Проскурина выселили из квартиры народного артиста

68-летний актер Виктор Проскурин умер 13 дней назад в московской больнице. Причина смерти народного артиста – уже не первый приступ хронической обструктивной болезни легких, в этот раз организм Виктора Алексеевича не справился. Его вдова Ирина Хонда сделала все возможное, чтобы получить разрешение на открытое прощание с любимым артистом. В последний путь Виктора Проскурина в его родное театральное училище им. Б. Щукина пришли проводить почти сто человек. А вот после похорон начали происходить события, которые для многих в окружении вдовы Ирины Хонды оказались большой неожиданностью.

Друзья семьи рассказали kp.ru, что Ирина Хонда уезжает из Москвы жить в свой родной Санкт-Петербург: «Организовывает переезд - машину, чтобы поместились все ее вещи. Они прожили вместе в прекрасной квартире больше 10 лет, но выяснилось Ирочка на эту недвижимость прав не имела, ничего у мужа не просила, никогда «финансовые разговоры» не заводила. Эта квартира, где жили супруги была куплена до их союза, поэтому Иру и попросили оперативно освободить жилье. Никаких прав нет, юридически ей не принадлежит эта квартира. Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так – память в коробки. Виктор не собирался умирать – все случилось неожиданно, поэтому возможно и не успел ничего оформить на жену».

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин по документам достается одной из предыдущих жен актера. Недвижимость дорогая – оценивается в сумму свыше 20 миллионов рублей. Как известно, Ирина Хонда была не только любимой супругой, но и директором артиста. Теперь она планирует прийти в себя, раздать долги и заняться сохранением памяти об артисте Викторе Проскурине: организовывать фестивали, сделать музей, продолжить «проскуринские четверги» и т.п.

Ирина Хонда в разговоре с kp.ru подтвердила, что уезжает из Москвы: «У меня в Питере мама, еду домой. Я питерская, у меня там квартира в ипотеке. Мы хотели с Виктором Алексеевичем продать эту квартиру - купить маме, приобрести себе жилье в Испании. И жить на две страны. Все неожиданно случилось. И как будет дальше развиваться моя жизнь пока не знаю…»

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