Как одесский ювелир обманул Лувр: самые яркие подделки в искусстве

В этом году исполняется 160 лет одесскому ювелиру Израилю Рухомовскому. Нам это имя вряд ли о чем-то скажет, а вот в Лувре, заслышав фамилию "Рухомовский" до сих пор вздрагивают. В начале двадцатого века мастер, сам того не желая, оказался замешанным в грандиозном скандале, прогремевшем на весь мир.

В честь юбилея выдающегося ювелира мы расскажем эту и другие истории выдающихся подделок в искусстве.

1. Микеланджело подделал античную скульптуру

Как! Неужели Микеланджело? Да-да, факт малоизвестный, но все равно факт. Мастер, будучи еще молодым и не очень известным, изваял статую спящего амура и закопал в саду кардинала. Зачем он это сделал? Ради чистого эксперимента, как говорят сейчас искусствоведы. На дворе стоял конец пятнадцатого века и настоящий археологический бум. Итальянцы открыли для себя античность, поняли, что это их история, и пришли в восторг. Все вокруг бредили античностью, читали древних авторов, покупали за дикие деньги работы мастеров прошлого.

На волне всеобщего интереса Микеланджело и провел свой опыт.

Найденный и откопанный Амур вызвал ликование. Статуя вошла в фонд находок древнеримского искусства, на нее ходили любоваться толпами. Когда же выяснилось, что скульптуру изваял совсем не древний Микеланджело - произошла еще одна странность. Амурчик стал стоить еще дороже, чем античная древность, ведь к тому времени Микеланджело уже успел стать величайшим мастером Италии.

К сожалению, мраморный Амурчик не сохранился, но мы можем представить себе его. Считается, что примерно такой амурчик был изображен в колыбели на картине Тинторетто "Венера, Вулкан и Марс".

2. Подделыватель Альбрехта Дюрера и первый копирайт эпохи Возрождения

Первые подделки, которые официально были признаны фальшаками, связаны с именем великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Нет, подделывал не Дюрер, а как раз наоборот. Однажды мастер узнал, что его гравюры бессовестно передирает некий венецианский художник Маркантонио Раймонди.

Маркантонио покупал отпечаток с гравюры Дюрера, переносил его на доску и вырезал доску по контуру так, чтобы можно было делать новые отпечатки. Эдаким нехитрым способом он соорудил и продал почти тысячу гравюр.

Казалось бы, ну и что, автор гравюры все равно Дюрер. Жалко, что ли?

Но сказать, что Дюрер разозлился - ничего не сказать.

- Дело в том, что конец 15 века стал временем, когда имя художника уже стало обозначаться на картинах, а сам художник из ремесленника превратился в творца, - говорит искусствовед Александра Аксенова. - Конечно, для мастера самым печальным было то, что в случае подделок, качество гравюры он уже не контролировал.

Первые подделки, которые официально были признаны фальшаками, связаны с именем великого немецкого художника Альбрехта Дюрера

Дюрер отправился в Венецию, подал в суд и выиграл дело.

Суд не наложил серьезных санкций на вредного Маркантонио, но фальшивогравюрщику строго-настрого запретили ставить на сворованных работах монограмму AD. Эта монограмма была не просто именем Дюрера, а своего рода брендом, знаком качества. Так AD стал первым копирайтом в истории западноевропейского искусства.

3. Как одесский ювелир обманул Лувр

В конце 19 столетия интерес к античности погубил Лувр. Все началось с того, что одесский ювелир Израиль Рухомовский получил интересный заказ от предпринимателей братьев Гохманов. "Хотим сделать подарок нашему харьковскому другу-ученому", - сказали братья. И попросили ювелира изготовить из золота тиару с надписью "Царю великому непобедимому Сайтаферну. Совет и народ ольвеополитов".

Гонорар за работу был огромным: аж две тысячи рублей, Рухомовский с энтузиазмом принялся за работу. Он выполнил и надпись, и сцену из Троянской войны на тиаре, но даже не задумывался о том, что никакого харьковского ученого не было. Получив заказ, Гохманы понесли тиару в Венский исторический музей, заломив за нее дикие деньги, а когда Вена не смогла насобирать нужную сумму, братья предожили тиару Лувру.

Как рассказывает искусствовед Александра Аксенова, Гохманы рассчитали все очень хорошо. В те времена Генрих Шлиман обеспечил Берлинский музей огромным количеством золота. Благодаря случившемуся буму, получить античное золото хотели все. Да и легенду к тиаре братья придумали неплохую. Древние ольвеополиты проживали на территории, располагавшейся недалеко от современной Одессы. На Ольвию постоянно кто-то нападал, помощи из центра ждать не приходилось, поэтому справлялись сами. Так что подарить тиару скифскому царю Сайтаферну в качестве выкупа - могли вполне. Грамотные Гохманы сообщили, что тиара происходит из древнего скифского кургана. А качество работы было таким высоким, что даже у директора Лувра не возникло подозрений.

Когда мастер прибыл в Париж, он признался, что тиара - его рук дело

В общем, поскребя по сусекам, Музей насобирал рекордные 200 тысяч франков и стал счастливым обладателем подделки.

Кто знает, сколько бы пролежала в музее тиара, если бы не случайность. Попавшийся однажды фальсификатор картин заявил в сердцах на суде: "Да что я-то, вы музеи свои тряхните. Там же полно подделок. Тиара, например, ваша знаменитая". Неожиданным заявлением заинтересовалась пресса. А вскоре интересующиеся вышли на бывшего выходца из Одессы, который сказал, что видел, как его друг Изя Рухомовский делал эту самую тиару у себя дома.

Рухомовского призвали к ответу.

Когда мастер прибыл в Париж, он признался, что тиара - его рук дело.

Газеты ликовали. Французские - изображали Лувр в виде осла с тиарой на голове. Российские СМИ распирало от гордости. "Одесские новости" даже разразились смешным стихотворением:

Большой скандал в Европе всей

Наделал много шуму:

Дал за тиару Лувр-музей

Громаднейшую сумму.

И вслед за ней молва пошла,

Раздался голос прессы:

Тиара сделана была гравером из Одессы.

Французские газеты изображали Лувр в виде осла с тиарой на голове

Но судьба изделия оказалась неожиданной. Тиара была признана произведением искусства и ее переместили в музей декоративно-прикладного искусства в Париже. Израиля Рухомовского пригласили работать в Лувр.

Недавно на доме в Одессе, где жил мастер - появилась табличка "В этом доме гравер и ювелир Израиль Рухомовский создал всемирно известную "Золотую тиару скифского царя Сайтоферна".

Недавно на доме в Одессе, где жил мастер - появилась табличка

Кстати, десять лет назад история легла в основу сценария фильма «Живая история 37. Как обманули Лувр».

Как следует из фильма, известность не принесла Рухомовскому материальной выгоды. Когда он был молодым - старшие коллеги завидовали его таланту и не слишком признавали его. Мастер работал за копейки, а в его мастерской не было даже вывески. Всю жизнь он копил средства на получение статуса купца третьей гильдии, но вынужден был потратить все средства на поездку в Париж, когда его вызвали по делу о тиаре. Умер Рухомовский в нищете. Любопытно, что одним из увлечений выдающегося ювелира были маленькие золотые скелетики. Он делал миниатюрные скелетики, воспроизводя 250 мельчайших косточек и все 32 зуба. Суставы скелетиков были подвижными, но на костях не было видно креплений. Несколько таких скелетиков были выставлены на Парижской выставке в начале 20 века, но бесследно пропали.

"Чем больше я чувствовал себя художником, тем меньше монет водилось у меня в кармане", - горевал мастер.

В 2013 году такой скелетик Рухомовского был продан на знаменитом Нью-Йоркском аукционе «Sothebys» за 365 тысяч долларов.

В следующем материале, посвященном подделкам, мы расскажем самые знаменитые истории о фальшаках, которые происходили уже в двадцатом веке