Испытания первой российской вакцины от коронавируса завершились: что это значит

В Сеченовском университете успешно завершились испытания первой российской вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовки Вадим Тарасов, передают «РИА Новости». По словам представителя университета, клинические исследования стартовали 18 июня. 38 добровольцев согласились испытать на себе изобретение ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Перед началом испытания его участников подробно обследовали. Было подтверждено, что у них нет антител к коронавирусу. После введения вакцины добровольцы находились под постоянным наблюдением врачей, у них регулярно брали анализы и оценивали основные параметры состояния организма, рассказал журналистам директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета вирусолог Александр Лукашев. За прошедшее время проблем со здоровьем не обнаружено.

Что за вакцину испытывают в Сеченовке? Речь идет о препарате, в котором нет частей самого коронавируса, пояснил Вадим Тарасов. Это так называемая рекомбинантная аденовирусная вакцина, которая «по сути, является неживой и создана искусственно». Она должна вызвать иммунный ответ, сходный с иммунитетом к новому коронавирусу, говорит эксперт.

Однако эффективность вакцины у добровольцев в Сеченовском университете пока не исследовали. На данном этапе проверялась только безопасность будущей прививки, уточнил профессор Лукашев. «Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», сказал вирусолог.

По словам Вадима Тарасова, первая группа участников испытания будет выписана в среду, 15 июля, а вторая через неделю, 20 июля. Окончательные результаты проверки безопасности вакцины (это первая фаза клинического исследования) будут готовы к концу месяца, добавил эксперт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вакцину, разработанную в Институте им. Гамалеи, параллельно испытывают добровольцы на исследовательской базе Минобороны. Представители министерства сообщали, что по предварительным данным есть свидетельства формирования иммунитета после новой прививки. Однако официально пока подтверждается именно безопасность и переносимость вакцины — как и в исследовании Сеченовского университета. Ожидается, что 13 июля для одной из групп добровольцев под эгидой Минобороны начнется следующий этап испытания. Будет опробована «бустерная схема вакцинации, которая позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», говорится в сообщении ведомства.

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Этапы и сроки создания вакцины

- Сначала в клинических исследованиях на людях, здоровых добровольцах, определяется безопасность вакцины, - рассказал «КП» иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - На следующем этапе проверяется иммуногенность, то есть, по сути, эффективность вакцины.

Итого должно быть проведено либо два отдельных исследования, либо одно многоэтапное. Обычно как минимум на это уходит 5 — 6 месяцев, поясняет эксперт. Затем идут процедуры регистрации вакцины, которые с учетом с учетом всех упрощений и сокращений могут занять самое минимальное около двух месяцев.

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