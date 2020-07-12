От дронов-агрономов до цифрового сельхозрынка: какие новинки показали на выставке «Всероссийский день поля - 2020»

Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершила свою работу: с 9 по 11 июля в Брянской области проходил смотр достижений отечественного АПК. Представители ведущих агрофирм России, селекционеры, производители сельскохозяйственной техники, оборудования и химикатов делились лучшими наработками, обменивались опытом и общались на деловых площадках.

«Всероссийский день поля» проводится каждый год по инициативе Минсельхоза России. Главная цель мероприятия - в реальных полевых условиях продемонстрировать аграриям возможности новой сельхозтехники, цифровых технологий, новинок селекции, - всего того, что помогает получить хороший урожай и повысить эффективность сельского труда.

Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершила свою работу

В этом году из-за пандемии коронавируса выставка впервые проводилась не только в традиционном, но и в онлайн-формате. На специальной интернет-платформе ее посетители могли совершить виртуальные экскурсии по всем экспозициям и поучаствовать в экспертных дискуссиях. Дистанционный формат значительно расширил аудиторию форума и позволил присоединиться к нему тем, кто не смог приехать на мероприятие лично. За три дня таким образом мероприятие посетили порядка 50 000 человек.

Одной из главных тем выставки стало развитие отечественной селекции. «Всероссийский день поля - 2020» проходил на базе Брянского государственного аграрного университета: на полях вуза было высеяно более порядка 450 сортов и гибридов сельхозкультур, в том числе картофель, подсолнечник, пшеница, овощи. За тем, как они всходят, следили специалисты университета и агрономы сети «ФосАгро-Регион».

«Мы уже несколько лет закладываем опыты и оцениваем эффективность различных форм и марок минеральных удобрений» - рассказал ректор Брянского государственного аграрного университета Николай Белоус – «Это очень важно для нас, поскольку дает возможность разработать научно обоснованные рекомендации для сельхозтоваропроизводителей Брянской области с тем, чтобы повышать рентабельность растениеводства в регионе в целом».

Представители ведущих агрофирм России, селекционеры, производители сельскохозяйственной техники, оборудования и химикатов делились лучшими наработками, обменивались опытом и общались на деловых площадках.

Здесь же, на полях, демонстрировались новинки современной сельскохозяйственной техники – от интеллектуальных систем полива до дронов-агрономов. Такие беспилотники опрыскивают поля с воздуха и помогают уничтожать вредителей и сорняки. Применению инноваций на российских полях и цифровизации АПК на выставке было уделено особое внимание. То, что будущее сельского хозяйства за «умными» решениями и современными технологиями, признают абсолютно все – от их разработчиков до производителей сельхозпродукции.

Центральным событием деловой части форума стало заседание «Растениеводство России: стратегические ориентиры и инструменты их достижения», которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава Минсельхоза рассказал об итогах посевной кампании-2020. Несмотря на пандемию коронавируса и сложные погодные условия, она прошла успешно. По словам министра, в этом году в России ожидается рекордный урожай зерна – один из лучших за последние десятилетия. Уже в четвертый раз за последние пять лет отечественные аграрии могут собрать более 120 млн тонн зерна (по оценке Минсельхоза, не меньше 122,5 млн тонн). Производство будет расти и дальше: по прогнозам, к 2024 году в России могут собирать 141 млн тонн зерновых и зернобобовых, а также 29,3 млн тонн масличных культур.

Еще одним важным событием выставки стал круглый стол, посвященный перспективам работы отечественных селекционеров и семеноводов. Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил: «В этом году закладка демонстрационных посевов основных сельхозкультур была проведена в 60 регионах страны. Результаты обнадеживают: российские селекционеры и аграрии готовы выводить на рынок конкурентоспособные семена и гибриды».

Например, ЗАО «Агрофирма Павловская нива» ежегодно, начиная с 2004 года, высевает демонстрационные посевы по озимой и яровой пшенице, яровому ячменю, гороху, нуту и сое, отмечает директор агрофирмы Иван Савченко. По его словам, почти по всем указанным культурам в демпосевы всегда включаются как отечественные сорта практически всех селекцентров европейской части России, так и импортные. «Считаем, что такие корректные демпосевы – единственно правильный путь определить, какие же сорта и гибриды в данном конкретном регионе показывают наивысшие результаты с учетом и урожайности, и качества, и устойчивости к болезням», - убежден он

При этом многие отечественные образцы дают гораздо лучшие результаты, чем большинство зарубежных аналогов. В качестве примера заместитель директора по сырью ООО «Ромодановосахар» Виктор Захаркин привел один из гибридов сахарной свеклы - уже три года подряд он занимает первое место по урожайности.

По мнению многих экспертов, на первое место сейчас выходят условия, в которых выращиваются сельхозкультуры, то есть технологические возможности производителя. Именно от них зависит, каким будет урожай.

- Мы имеем массу примеров, когда один и тот же сорт одного и того же производителя семян в условиях одного муниципального образования дает в разы различающиеся показатели продуктивности, - рассказал президент Национальной ассоциации производителей кукурузы и семеноводов кукурузы Игорь Лобач. Он также отметил, что большое значение имеет и уровень профессиональной подготовки агрономов, их способность создавать каждому сорту или гибриду достойные условия для роста в конкретном регионе.

«Поэтому производители семян сегодня уделяют все большее внимание сопровождению продаж. Этому активно способствуют и подведомственные учреждения Минсельхоза России», - подчеркнул Игорь Лобач.

Важнейшим направлением в современном сельском хозяйстве является мелиорация - этой теме также было уделено большое внимание на Дне поля. По словам директора департамента мелиорации Минсельхоза Дмитрия Сорокина, сельхозпроизводители при реализации мелиоративных работ могут рассчитывать на всестороннюю поддержку государства. Так, в этом году был существенно увеличен объем субсидий. Финансирование программы развития мелиорации сельхозземель в этом году выросло в 1,5 раза – до 11,3 млрд рублей. Планируется, что в 2020 году мероприятия по мелиорации охватят около 100 тыс. га полей, что превысит уровень 2019 года. Кроме того, Минсельхоз разрабатывает комплексную программу мелиорации на ближайшее десятилетие.

Одной из главных тем выставки стало развитие отечественной селекции.

«Результатом реализации намеченных мероприятий, рассчитанных до 2030 года, станет модернизация и качественно новый уровень развития мелиоративного комплекса страны», - отметил Дмитрий Сорокин.

Самое больше число мероприятий деловой части «Всероссийского дня поля» было посвящено цифровизации АПК. Интерес к этой теме огромный, и в этом году Министерство сельского хозяйства подготовило первый каталог цифровых решений в агропромышленном комплексе. В него вошли самые успешные наработки отечественных производителей, которые будут растиражированы по всей стране. Один из таких проектов разработан компанией «Белая Дача»: агрохолдинг создал виртуальную площадку для торговли зерновыми культурами – своего рода цифровой сельхозрынок. Любой производитель может бесплатно разместить на нем объявление о покупке, продаже или перевозке товаров. Площадка позволяет в разы увеличить эффективность продаж сельхозпредприятий из разных регионов страны.

«Прошедшая выставка в очередной раз доказала, что российское сельское хозяйство является инновационной и наукоемкой отраслью, в которой уделяется значительное внимание селекционным достижениям, цифровизации и машиностроению», - отметил председатель Общественного совета при Минсельхозе России Андрей Бодин, - «В значительной мере именно благодаря применению научного опыта и передовых технологий сельское хозяйство с каждым годом демонстрирует все более высокие результаты производства, что позволяет отрасли быть успешной не только на внутреннем, но и на внешних рынках».

Завершая «Всероссийский день поля - 2020», организаторы объявили, в каком регионе выставка пройдет в следующем году. Предполагается, что агрофорум примет у себя Свердловская область.