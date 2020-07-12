Экс-советник Трампа: Китайские учёные рассказали ФБР правду о коронавирусе и «биологическом Чернобыле»

В августе 2017 — почти ровно три года назад — Стивен Бэннон подал в отставку с поста главного стратега Белого Дома (по сути, ключевого советника Трампа). С тех пор широко известный политик-консерватор старался избегать громких заявлений — вероятно, для того, чтобы не навредить президенту США: хоть они и расстались «на негативе», последний реализует очень многое из программы Бэннона, от экономического национализма до антикитайских санкций.

Но вчера 66-летний политтехнолог дал интервью английской газете Daily Mail. Где поделился невероятными откровениями о чуме 2020 года — коронавирусе.

— Западные правительства собирают всё больше доказательств, что первоначальная версия Пекина, будто «коронавирус возник на мокром рынке в Ухане», неверна, — утверждает Бэннон.

По его словам, ряд учёных из Уханьского института вирусологии (где, предположительно, изучались ковидо-подобные вирусы) в середине февраля сбежали на Запад и сейчас дают показания для ФБР, МИ-6 и других спецслужб. «Этот институт управляется из рук вон плохо», — говорит Бэннон, намекая на проблемы китайцев с безопасностью.

По мнению политтехнолога, утечка коронавируса из уханьской лаборатории произошла после непреднамеренной ошибки в ходе экспериментов по разработке вакцины от аналогичных болезней. «Сейчас спецслужбы США, Британии и Европы продолжают следствие по этому делу… Результаты, думаю, будут шокирующими, — полагает Бэннон.

— В Ухане, очевидно, имел место «биологический Чернобыль», и его эпицентр — Уханьский вирусологический институт. И как и в случае с Чернобылем, правительство вначале пыталось скрыть трагедию… Если бы о ней сообщили в декабре, то можно было бы спасти 95% погибших от ковида и избежать экономического ущерба, — утверждает политтехнолог.

Надо сказать, подобные разоблачения подтверждаются и другими источниками. Например, сбежавшая из Гонконга в США доктор-вирусолог Ли Мэн Янь утверждает, будто Китай на первом этапе пандемии сознательно преуменьшал угрозу, исходящую от коронавируса.

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