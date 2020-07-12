«От былой депрессии нет и следа. Чудо!»: Андрей Макаревич восхитился красотами России

Как-то все уже привыкли, что Андрей Макаревич довольно скептически оценивает многое, что происходит в России. И его подписчики явно не ожидали добрых слов от Андрея Вадимовича про отдых в России. Отсюда, видимо и недоуменные комментарии под его постом. Что же написал музыкант?

Как-то все уже привыкли, что Андрей Макаревич довольно скептически оценивает многое, что происходит в России.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Решил показать жене русские красоты (не все же ей меня по Эфиопиям водить), - признался в фейсбуке лидер «Машины времени». - Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль (так в тексте - ред.) Залесский. Был я в этих местах в 1972 году - обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам). Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей. От былой депрессии нет и следа. Чудо!»

Подписчики явно не ожидали добрых слов от Андрея Вадимовича про отдых в России.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики начали иронизировать: «Если вас взяли в заложники и заставляют это писать, моргните два раза, Андрей», — призывают подписчики. «Неужели Путин не все разворовал?», — подкалывают музыканта другие. «Оказывается...», — удивленно отвечает Макаревич.

Старинные русские города, которые действительно выглядят все привлекательнее, пришлись Андрею Вадимовичу под настроение.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, недавно в Израиле Андрей Макаревич отпраздновал свадьбу с Эйнат Кляйн. Это четвертый брак музыканта, и он не скрывает своего счастья. Старинные русские города, которые действительно выглядят все привлекательнее, пришлись Андрею Вадимовичу под настроение. Хорошая реклама внутреннего туризма!

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