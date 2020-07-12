2020-07-12T18:28:41+03:00
Спорт

Круче возвращения джедая: не игравший год футболист "Локомотива" Фарфан забил "Уфе" и спас свою команду от поражения

Поединок в Черкизово завершился вничью 1:1
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан.Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 12 июля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" сошлись "Уфа" и "Локомотив". Гости из Башкирии всего несколько дней назад вырвали в Ростове-на-Дону победу, проигрывая по ходу матча. И этот успех позволил команде Вадима Евсеева подняться на шестое место в Премьер-Лиге. "Локомотив" же, напротив, потерял очки в поединке против "Спартака", сыграв в гостях вничью 1:1.

Перед началом встречи главный тренер уфимцев Вадим Евсеев получил порцию аплодисментов от фан-сектора "Локомотива". Все помнят, что Евсеев, игравший на позиции крайнего защитника, немало выступал в Черкизово. И о нем тут помнят. Как, впрочем, к слову, помнят и в Тушино - ведь Евсеев это же воспитанник московского "Спартака".

Но все добрые воспоминания остались за пределами поля после того, как начался футбольный поединок. И "Локо" начал его в целом довольно неплохо, имея немало шансов забить первым. Но "Уфа" выдержала все атаки, и в конце первого тайма дала свой грозный ответ. На 37-й минуте матча защитник "Спартака" Мурило Секейра свалил в своей штрафной игрока "Уфы" Урунова. Судья тут же свистнул - пенальти! К мячу подошел Даниил Фомин и развел по разным углам вратаря "Локомотива" Коченкова и мяч. И вывел свою команду вперед, сделав счет 1:0.

Во втором тайме за 20 минут до конца основного времени произошло радостное событие, которое ждали все фанаты "Локомотива" очень долго. 35-летний форвард сборной Перу Фарфан впервые с 4 мая 2019 года вышел на поле в составе "Локомотива". У Джефферсона была тяжелая травма, а затем весной он заболел еще и коронавирусом. Теперь же восстановился и ринулся в бой. И на 81-й минуте встречи после ну очень долгой атаки "Локомотива" именно Фарфан сделал счет равным после удара головой - 1:1.

Локомотив - Уфа. 0:1. Даниил Фомин (пенальти), Тинькофф РПЛ, 28 тур 12.07.2020.Уфа открывает счет в матче

Матч завершился вничью 1:1. "Локомотив" после этой ничьи с 51 баллом - остался вторым в РПЛ. А вот "Уфа", набрав 37 очков, осталась на 6 позиции в турнирной таблице.

"Локомотив" теперь свой следующий поединок проведет 16 июля снова дома. В гости к команде Николича приедет ЦСКА. А вот "Уфа" дома примет столичное "Динамо" в тот же день, но на пару часов позже, чем "Локо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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