«На эти программы никто бесплатно не ходит»: Марк Рудинштейн подсчитал, сколько семья жертвы Ефремова может зарабатывать на телешоу

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, как и многие сейчас, следит за ситуацией вокруг Михаила Ефремова. По словам продюсера, его ничуть не раздражает, что родственники погибшего по вине артиста курьера Сергея Захарова бродят по ток-шоу. Дескать, семья осталась без кормильца, вот они и зарабатывают как могут.

- Да, они не отказываются от помощи Миши Ефремова. Они говорят: что присудят, то и получим. И я думаю, присудят прилично, - обьясняет kp.ru Марк Рудинштейн. - Вообще там странная семья: одна жена, вторая, третья.

- Марк Григорьевич родственники Сергея Захарова говорят, что бесплатно ходят на скандальные программы. Вы в это верите?

- Нет, то, что они ходят не бесплатно по тв-шоу это понятно. На эти программы никто бесплатно не ходит. Даже я, - смеётся создатель «Кинотавра». - Другое дело, сколько им платят...

- Я слышала, что каждому по 350 тысяч рублей...

- Да, по 350 тысяч, я тоже от кого-то слышал, это как раз нормальный порядок цен для телевизионщиков, - говорит кинопродюсер. - Обычно на ток-шоу платят миллион за большого героя. А тут просто миллион разбили на всех родственников. Я слава Богу «собаку съел» на этих ток-шоу, знаю их закулисье. Ну, а, то, что они ходят по этим программам, я их не осуждаю. Для них с «паршивой овцы хоть шерсти клок», - разводит руками Марк Рудинштейн.

Напомним, с Михаилом Ефремовым Рудинштейн знаком не первый год. В те годы, когда Марк Григорьевич «рулил» «Кинотавром», там каждый год «чудил» Михаил Ефремов, устраивая пьяные загулы со своим товарищем актёром Александром Башировым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784083" frameborder="0"></iframe> Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

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