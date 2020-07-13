Где убирать и что сносить: жить в многоэтажках будем по правилам

В России появятся Правила управления многоквартирными домами и содержания общего имущества. Документ, разработанный Минстроем, сейчас активно обсуждается экспертным сообществом и, скорее всего, вступит в силу в следующем году.

Обсуждение началось со скандала. Против новых правил резко выступили зоозащитники. В одном из подпунктов многостраничного проекта предлагалось закрыть продыхи (вентиляционные окошки) в подвалах решетками — для защиты от крыс. Общественники заявили, что это ставит под угрозу выживание городских кошек.

Но на самом деле, как объясняют эксперты, главная суть документа - не про кошек, гораздо важнее он для обитающих в многоэтажках людей.

- Эти правила нужны и собственникам жилья, и управляющим компаниям. Сейчас по управлению многоквартирным домом существует очень много разных документов, которые были приняты в разные годы и зачастую противоречат друг другу, - объясняет исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Есть отдельно утвержденный минимальный перечень работ по содержанию общего имущества, есть правила содержания, есть несколько разных постановлений правительства, включая старый приказ Госстроя еще от 2003 года… Нужен единый, непротиворечивый и современный документ.

Постановлением Госстроя от 2003 года — со ссылками еще на советские ГОСТы и СНИПы — до сих пор регулируются очень важные для жильцов вещи. Такие, как работы по подготовке дома к зиме, обслуживание и уборка придомовой территории, уборка снега зимой и т. п.

Там много важной технической информации и рекомендаций, но местами документ давно отстал от жизни. Например, в обязанности обслуживающей дом организации вменяется следить, чтобы жильцы вывешивали сушить белье не со стороны городских проездов, а на специально отведенных для этого площадках во дворах. А против гололедицы дворникам предлагается использовать песок. Подвалы, кстати, нормами от 2003 года было велено защищать от проникновения туда «крыс, кошек и собак» - но, видимо, этот пункт не слишком усердно исполняли.

Что же будет регулировать новый документ? По сути, в него должно быть сведено все, что касается взаимоотношений жильцов и обслуживающих наши многоэтажки организаций. Грубо говоря, все правила содержания и обслуживания многоэтажки — и, соответственно, связанные с этим обязанности. Это та сфера, где в нашем ЖКХ до сих пор много тумана и непонимания со стороны граждан, «а за какие такие жилищные услуги мы вообще этим гадам платим». Чем зачастую «гады» действительно активно пользуются.

КОНКРЕТНО

Что будет в документе

1) Какие услуги и работы подразумевает «содержание жилья»

В проекте новых правил это самое «содержание» подробно расписывается — в том числе, каким оно должно быть, чтобы его считать «надлежащим». И это тот пункт, по которому возникло больше всего дискуссий и дополнительных предложений у экспертов.

Суть проблемы, гораздо более сложной, чем оставлять или нет лаз в подвал для кошек, вот в чем. Сейчас у нас в платежке есть непонятная для большинства графа «содержание и ремонт жилья». Тариф на это самое «содержание» мы как собственники квартир должны утверждать на общедомовом собрании (да-да, не поверите). Но даже те активные и сознательные жильцы, которые горят желанием своими правами пользоваться, как правило, не в состоянии оценить адекватность цифр, на которых настаивают управленцы. А также проверить, что из обещанного УК на самом деле выполнила. Эксперты предлагают, в частности, поделить услуги управляющей организации на более понятные составные части: текущее обслуживание (типа мытья лестничной клетки, подметания двора и уборки снега зимой), текущий ремонт (покраска стен и т. п.) и аварийное обслуживание (то, чем занимается аварийно-диспетчерская служба) — со своими отдельными стандартами и выделяемыми средствами.

2) Что входит в «общее имущество» дома

Это то самое имущество, которое находится в общей собственности всех владельцев квартир в многоэтажке — как бы довеском к квартире. Лестничные клетки, чердаки, подвалы, прочие технические помещения с находящимися там инженерными коммуникациями, придомовая территория. И мы, между прочим, за свою долю в этом имуществе платим. И не только за обслуживание, но и, скажем, за необходимое для освещения этой общей территории электричество.

Казалось бы, какие тут могут быть разночтения? Вторая крыша у дома вдруг нарисовалась?

- Зачастую у Росреестра одни сведения о составе и площади общего имущества, у управляющей организации другие, у муниципалитета третьи, - объясняет Светлана Разворотнева.

Собирать с жильцов деньги на общедомовые нужды это обычно не мешает. А вот когда люди хотят воспользоваться своими правами — например, поставить на своей придомовой территории киоск и сдавать его в аренду — проблемы тут же возникают. Скажем, по одним бумагам нужный кусок земли принадлежит жильцам, по другим — муниципалитету. В проекте правил предлагается закрепить, что правильны те сведения, которые зарегистрированы Росреестром, - и на этом завершить все споры.

3) Перепланировка и переустройство

Им предполагается посвятить отдельный раздел правил. В частности, прописывается порядок таких работ, если они затрагивают архитектурный облик дома (например, установка кондиционера на фасаде) или часть общего имущества (скажем, устройство на последнем этаже камина, для которого потребуется дымоход).

По мнению экспертов, пока этот раздел нуждается в доработке — не все рекомендации там достаточно внятные.

4) Типовые документы для жильцов

- Довеском к правилам предполагается утвердить кучу документов, которые могут использовать активные собственники жилья, - поясняет Разворотнева. - Я считаю, что это правильно. Поскольку люди зачастую не в состоянии сами правильно составить эти документы. У нас, например, ряд работ по дому должны приниматься представителем собственников жилья. Как они там принимаются — пущено на самотек. А будет готовый образец акта приемки работ.

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