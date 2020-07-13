Иммунолог рассказал, кто может оказаться невосприимчивым к коронавирусу

Известно, что у некоторых людей есть генные мутации, благодаря которым практически исключена вероятность заразиться ВИЧ. Именно такие «защитные» варианты генов пытался «привить» первым в мире генно-модицифированным младенцам китайский ученый Хэ Дзянькуй. Может, существуют генетические особенности, которые позволяют кому-то из людей при прочих равных избегать «ковида»? Ведь даже в семьях, где есть больной, порой заражаются не все домочадцы. Кому и почему может посчастливиться не заболеть — об этом мы спросили иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Могу предположить как минимум три варианта, когда человек не заболеет при встрече с коронавирусом, - говорит эксперт.

1. У человека очень быстрый и сильный неспецифический (то есть врожденный) иммунитет. При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. Если какие-то клетки начнут инфицироваться, то местный иммунитет быстро остановит этот процесс. То есть человек не заразится в принципе.

! Никаких симптомов в этом случае не будет. Но и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет.

2. Человек заразился. Но у него в целом сильный иммунный ответ. Например, за счет перекрестного иммунитета (кросс-реактивности). Такое возможно, скажем, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами («обычные» простуды). У них в организме могут сохраниться сильные, хорошо связывающиеся с «вражескими агентами» (антигенами) антитела, распознающие участки нового коронавируса, сходные с сезонными коронавирусами. Или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами.

В результате активируется ранний специфический иммунный ответ. Да, далеко не ко всем антигенам (фрагментам) нового вируса, но этого хватает, чтобы организм поборол инфекцию быстрее.

Николай Крючков. Фото: Личный архив.Фото: Личный архив

3. Организм в целом сильный, он не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. Человек заразился, иммунный ответ развивается в обычном порядке, но при этом болезнь протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно. Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял один — три дня и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается.

- С учетом имеющихся данных пока мы не можем определить, есть ли какой-либо генотип, при котором человек гарантированно не заразится коронавирусом, - отмечает Николай Крючков. - Теоретически могут существовать особенности рецепторов, из-за которых вирус вообще не может проникнуть в организм (так бывает в случае с ВИЧ). Либо, может быть, есть генетически обусловленное состояние неспецифической иммунной системы (врожденного иммунитета), благодаря которому организм очень быстро реагирует на некоторые вирусы и успевает справиться с ними еще до развертывания мощной специфической иммунной реакции.

Пока речь идет о гипотезах. При этом важно понимать, что в каждой ситуации влияет комплекс разных факторов: и «доза» вируса, и состояние организма в целом, и иммунной системы в данный момент, подчеркивает эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776028" frameborder="0"></iframe> Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытания первой российской вакцины от коронавируса завершились: что это значит

«Комсомолка» выяснила подробности клинических исследований и готовность препарата для прививок (подробности)